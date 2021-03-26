和炮友說愛：不是男友，卻是更親密的床伴

我傳訊息給Ｄ，下班後見面，他說好，開車來接我。我喜歡坐他的車，他開起車來很穩定，讓我有安全感；在副駕撫摸他的大腿，他瞇起眼睛笑，快到啦，再忍耐一下。今晚要在他家過夜。

【什麼都好，除了當我女友】

Ｄ兩年沒有女朋友了，關係都終止在婚姻面前，還不想結婚，再玩一下，他吻我的臉頰，抱著我一邊親，一邊褪去衣服，要先洗澡，他把水灑在我身上，在我身上抹滿泡泡。

知道他的遊戲規則後，我覺得是時間的問題。「因為你剛經歷一段逼你結婚的關係，你太害怕又碰到這種事，可是我當女友的話或許不會逼婚你」，雖然這樣跟他說，但我沒有想要爭取當他女友喔！我知道這麼做的話，我會失去他。

他用浴巾把我包起來，讓我到床上等他。我跪在床沿，等他走過來，我俯身親吻他的肉棒，溫柔含著龜頭，仔細地舔；他輕撫我的頭髮，施加點壓力，頂進我的喉嚨深處。

【「關係有很多種面貌……」，這是真的還是在騙自己？】

炮友雖然有機會轉正，但是很難，我常會想關係本來就有很多種樣子，不是只有交往關係才是關係，所以雖然不是你的女朋友，但還是可以再走下去，甚至我們非常親密。

Ｄ偶爾也會談起和女友的過往，過生日、節日，買禮物送她，這些我似乎都沒能得到。

當他把手指放進我的陰道裡，我覺得全身酥麻，那一刻我總幻想他是很愛我的人，所以才觸碰我的身體。然後就會打臉我自己說的，「關係有很多種」，重點是我到底想要哪一種？炮友還是男友，做愛還是被愛？

【床伴是「無效的戀愛」嗎？】

好幾次Ｄ都勸世一樣，叫我找男友不可以用交友軟體，「那樣只會找到炮友」。原本生活在平行線的人，一下子用網路建立連結，其實這很好玩，但也很疏離，封鎖之後就不再相見。

而我幾次希望有這麼一個人，努力把兩人的平行生活拉在一起，用交友軟體的人，不就是希望在生活圈之外認識人嗎。

Ｄ讓我躺著，正面進入我；他總是喜歡挺起身體用跪姿，擺起腰臀抽送，他很少低下身體抱我。他用力抽插，愛撫我的乳頭，我不斷呻吟，高潮之前他在我耳邊說要幹死我，說完就射精繳械，他起身躺到旁邊，又恢復溫柔的樣子摟著我。

我們很親密，但我始終不太瞭解他。

內衣的一角 – 黛西 Daidai