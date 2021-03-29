「欸好吃嗎外面的那位？」

「她奶很大啊！」

「是不是比你女友還大？」

「大多了好不好。」

我看著他的手機，盡是些不堪入目的討論，而他這個兄弟，想必也不會對女生太尊重，我拚命壓抑著自己的情緒，但手還是很抖，看手機是不對的，但是背叛人的罪才應該更重吧？怎麼能把「隱私」凌駕在「互相尊重」上呢？

我看著洗完澡剛踏出浴室門的他，將手機摔在他臉上，而他馬上就知道發生什麼事了，可見他心虛的有多嚴重。

「妳看到了？」他停下剛剛正在擦拭頭髮的手。

「看來外面的女人你比較享受，那我想你可以滾了」

「不是，妳聽我解釋，那只是我們在開玩笑的而已」

我不想再聽他的鬼話，一邊拿起他的衣服，一邊把他趕出我家，這是他第三次被背叛了。

此刻我的心臟就像是被熱油淋過、上萬隻螞蟻爬過，我真的很不舒服…忍不住情緒的自己，這個夜晚在地板上哭到睡著。

隔天之後，我看著鏡子中憔悴的自己，對自己喊話，他選擇糟蹋妳，但妳可以善待妳自己，因為人生就是一直在做選擇。

感情中的空缺我選擇在網路上尋找慰藉，同時下載了好幾個交友軟體，開始每天跟不同男人抱睡，我跟他們不談感情，只談一周要一起睡幾天。

其中一個對象是很老實的工程師，起初我對他是最無感的，留住他的原因只是因為他下面很大。

「其實我都知道妳有很多對象，不差我一個，可是我只有妳而已，雖然不知道妳之前遇到什麼事，但我願意代替他彌補妳」

後來，我婉拒了他這番好意，因為同樣的話，那位前任渣男也對我說過。

這天我收到一個想馬上見面的邀請，剛好我也無心工作，就請了特休早點下班，他是個才華洋溢的攝影師，見面後我們直奔汽車旅館，就因為我說我喜歡他下巴的小鬍子。

進到房間後我們迫不及待撫摸對方，我摸著他的胸襟，他也摸著我的，我說我想要你把手指放進去，你也很直接地放了雙指，私密處不斷背你的手指擠壓著，陰道持續翻覆著，這種舒服的感覺讓女人會不自覺地想為對方服務，我說我想幫你口，你則是很紳士的說怕委屈我，所以想先去沖澡。

沖澡時，我偷看著你的背影，你的背上刺著一對翅膀，我從後面擁抱你詢問刺青的意義，你說能看到這對翅膀的女孩，都會很幸運，聽完這段話，我靠在你背上都覺得安心許多，女人啊，有時候標準就是會隨著環境而有所改變，女人就是感覺的動物。

在按摩浴缸的我們，什麼話都沒說，我自動的坐在你身上，並準確對準你的陰莖，你低沉呻吟了一聲，你一邊扶著我的腰讓我自由的擺盪，水的浮力讓我的胸部看起來載浮載沉，你雙手闊綽的展開在浴缸邊緣，我像是你疼愛的充氣娃娃，供你擺玩，沒有什麼互相利用，就是各取所需。

我承認我也很渣，而這些只存在我單身時。

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