溫柔又霸道的交纏！盤點5款「讓女人性慾高漲」的浪漫愛愛姿勢

文／柯夢波丹

我們通常會在愛愛過程中想盡一切辦法隨心所欲 ; 不過，在愛愛時放慢腳步專注於伴侶身上，感受彼此之間的熱度、享受其中的化學反應，來場浪漫的性愛，比起精心設計一場約會、點蠟燭或將好吃的食物外帶回家，更能與伴侶建立緊密的關係。

以下 5款超級浪漫的做愛姿勢，做完絕對會讓你們感情更緊密！

1.放慢速度享受的經典69

請忽略掉一大堆不必要的步驟，經典69式也可以很浪漫 ; 放慢速度，緩慢地喚起彼此的激情後會更專注在伴侶身上。將嘴巴的速度比平常調慢0.5～0.25倍，確保這場愛愛中沒有人在趕時間！並千萬不要讓對方達到高潮直到難以忍受為止。

2.盡情享受我的身體

讓你們之中一人成為主角，完整的享受被加倍愛護的夜晚。利用按摩、嘴巴、手和玩具等來替伴侶服務，並確定今晚不會有任何回報！（如果玩得太開心可以在將對方餵飽之後再來場自慰，但一定要在今晚的主角被完全滿足後才可以！）記得準備蠟燭、潤滑油和一、兩個玩具，並發一張照片預告主角即將到來盛宴。而若你很幸運的成為這場愛愛的主角，請讓自己好好享受對方的愛護，並且千萬不要想著對換角色，這是練習放鬆和享受的好機會！

3.一起搖滾沙發吧

以一個極其親密激情的姿勢來說，這是一個非常舒服的體位。讓他坐在沙發邊緣，接著面對面坐在他的腿上，並將雙腿放上坐墊。在擁抱中緩慢且溫柔地搖擺，同時凝視著他，相信我，你們之間的化學反應會像愛情藥水一般漫出來～

4.享用一道美味佳餚

將自己當成一道美味的燭光晚餐，然後坐在桌子邊緣將雙腿分開，並在大腿內側淋上巧克力糖漿 ; 接著向後躺讓伴侶可以一路往上舔，記得在你的荳荳上放些小東西（記得不要放在陰毛裡面！），讓他延著周圍用舌頭畫圈圈，結束這場完美的美食之旅後請交換位置，換你來好好享用對方了！

5.慾火難耐的電影之夜

關燈、將門鎖上，裸身地躲在舒適的毯子下，一起看場電影。在這期間，不經意的讓你的屁股碰觸他，直到你們不得不按下暫停為止。讓對方將腿纏繞著你的臀部，並從後方輕輕滑入，妳甚至不需要離開沙發，過程中，記得將腿夾緊並適時地摩擦陰蒂，替妳自己帶來更加激情的夜晚。

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