聊慾姊妹淘／愛愛4大雷區？艾姬 x Mrs.L來告訴你「這些NG雷點請避開」！

姊妹淘全新Podcast《聊慾姊妹淘》開播！特別企劃由淘情慾作家艾姬、Mrs.L獻聲來聊聊「做愛4大雷區」，伴侶間常常不小心犯了哪些「雷點」？男人哪些舉動其實超NG？身為女性又該怎麼和另一半溝通表達？兩位情慾作家辛辣開聊、火花不斷！

「沒有前戲真的會無法開機」，主持人艾姬在節目開始即點出許多姊妹非常在意的眉角，在姊妹淘專欄作家凌茜寫的「做愛4大雷區！別再問女人為何老是不想跟你嘿咻」中，提到許多男人「沒耐心只想督」，省略了前戲甚至清潔，只想趕快進入，沒有顧慮到另一半的感受，被列為是體驗非常差的愛愛雷點之一。

Mrs.L提到，女生通常需要事先接收到「訊息」，告訴她我們準備開始了，因為有時候女生自己的事情也很多，若打亂計劃有時候「心有旁騖」就會影響愛愛體驗。最重要的還是一定要有肢體上的觸摸，如「愛撫」和「親吻」，「都已經是伴侶了你連我嘴巴都不親，我真的會覺得你只是想上床，這感覺真的會很糟。」

不過艾姬也提出不同看法，表示其實有時候沒有前戲也是能接受的，在某些時刻伴侶想玩一些角色扮演、故事情境，想像自己被強行壓在床上，這麼做反而能增加親密關係的互動。

除了男生太心急只想督，兩位作家也提到「感覺你只是想上床」也是感情中的大魔王，「你講過的話不記得、紀念日也不記得，哪天要上床就記得了」，平時在感情中不是很用心，在想要的時候才獻殷勤，其實另一半都感受得出來。

Mrs.L提到，更慘的是有些人連殷勤都不獻，時間到了，褲子脫了就要來找你，照本操課，其他時間人消失，這些行為已經不只在床事上很NG，在感情關係中更是完全淘汰。

還想知道更多愛愛中的雷點？鎖定《聊慾姊妹淘》，讓艾姬和Mrs.L解開情感慾望的疑惑！