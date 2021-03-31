最後一次的分手炮(2)

我們很快就交往了，但只有我們兩個人知道，連我的好姊妹都不能說。

「我怕妳會覺得很有壓力，我們兩個這樣舒服自在不好嗎？」他說完就把安全帽遞給我。我們連放學要碰面都得約在公車三站遠的地方，就怕被其他人撞見。

還年輕的我相信了，即使每次籃球場邊總會有不同女生為他準備運動飲料，即使我們在學校連打招呼都不行，我還是相信他是為了我很好，所以才不願意公開我們的關係。

那時候的社群已經不流行設定交往關係，但人們總能從限時動態中察覺到什麼。

所以很快就被發現了。共同朋友發現我們限時動態幾乎同一時間在同一地點。

這是我們第一次分手，而且原因不是被抓包擔心我，是因為我沒有在第一時間否認，還讓他的「學妹粉絲們」知道，害他還要哄這些「學妹粉絲們」。

我是不知道這些「學妹粉絲」他有沒有吃過，但他好像不太挑食。

分手在當時鬧得沸沸揚揚，他事後說其實不是真的想跟我分手，礙於學妹們哭哭鬧鬧讓他拉不下臉承認，他真的想好好談場戀愛，於是在不得已的情況下就對外宣稱會保持單身。

不過分手狀態只維持三天，第三天他就打電話說想見我，我們騎著車到淡水老街，後來竟然找了一間廉價旅社休息。

「我想抱著妳睡。」他在開口去休息前對我說了三次，我實在拗不過他的情話就答應了。

那是我們第一次開房間休息，也將是第一次發生性關係。

我們先尷尬地脫下鞋子、襪子，然後躡手躡腳地躺到床上，一打開電視印入眼簾的就是被抽插時的陰戶特寫，他緊張地狂按轉台鍵，跳過了三台相似畫面的頻道才回到一般節目。

早就聽說他上過很多女生，沒想到在這種時刻他也很緊張不自在。

而只有兩次性經驗的我，心裡明知道要發生什麼事，除了緊張之外還有一部分其實是期待。

看過很多成人漫畫，還有想像很多次做愛的場面，終於又有機會發生了。

我們靠在床頭，他把我摟進懷裡，眼前電視在撥放什麼我已經不記得，只記得他胸前有淡淡的香味跟陣陣的熱氣，他的手掌心好燙，跟我冰冷的四肢完全不同。

「妳會不會冷？」他問。我搖搖頭。

「真的嗎？不然，來！」他說完便把我整個人抱進懷裡。

「衣服好卡喔，我可以脫掉嗎？」他說完就已經開始解開襯衫釦子了，那我也該脫嗎？

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

Mrs.L 好攝戀人