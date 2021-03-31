打造專屬兩人的愛愛激地！家中「4地點」也能成為好色好玩的戰地

文／性福導師 朱瓊茹

猜一猜多數人喜歡的性愛場地是哪？恭喜「汽車旅館」榮登第一名。咦，為什麼是汽車旅館？是有什麼原因嗎？

「在家做愛很膩又無聊～每次都同一個景、同一個空間、同一張床…能玩出什麼花樣？所以我們偶爾也會去汽車旅館放浪一下。」—八年級生的代表

「自從有孩子以後，兩人性生活品質就越來越差，因孩子就睡在旁邊，導致兩人辦事都要小心翼翼，想叫又不能叫，只能草草了事，一點都不爽好嗎！如果有時間偷閒，就會去旅館放縱一下，要喊多大聲都不怕吵到別人。」—新手爸媽的代表

「結婚都10年了，我們是老夫老妻了，性生活頻率一個月有兩次就偷笑了，要不是我要求偶爾要去外面約會一下，我想這樣無趣的婚姻還能維持多久？！」—哀怨人夫的代表

綜合上述所言，就能知道台灣的汽車旅館為何那麼深受歡迎，是人人都愛的最佳約會場所了。其實，性愛環境的好壞容易影響性生活品質，若能偶爾變換一下性愛戰地，將可帶來許多意想不到的新鮮體驗。雖然多數人認為臥房是性愛的主要場所，但能想像一下一張家床已經恩愛10年以上，性生活還能有熱情可言嗎？通常人對於太過熟悉的環境就容易產生感官疲乏。這樣是無法激起情慾與熱情，久而久之無性婚姻恐怕會變成習以為常的夫妻關係了。相反的，如果偶爾改變一下性愛環境、變換做愛地點，將能滿足內心求新求變的慾望，夫妻關係或許就能像事業一樣，有著永續經營的熱忱精神。

重頭戲來了，除了汽車旅館之外，家也是有很多好玩的地點可讓你們大膽嘗試，自由體驗，讓臥房不再只是單一選項，現在跟著導師一起打造專屬兩人的性愛激地吧！

浴室：浴缸、洗手台

雖說浴室空間不大，不過它吸引人的好處就是清潔身體非常方便，尤其是有些男人喜歡闖紅燈（女人經期），在浴室就便利多了，至少女性願意的機會比較高，不用擔心怕弄髒。除此之外，浴室還有哪些吸引人的特點？伴侶可以站姿並扶著洗手台，嘗試不同以往的體位變化。如果家裡有按摩浴缸的設備，更是加分。前戲就可以從鴛鴦共浴開始，兩人一起泡澡、玩一下泡泡浴或相互用按摩的方式清洗身體等，增添多樣性的調情秀。

客廳：沙發、地毯

躺在柔軟稍擁擠的沙發床，看著兩人喜歡的情慾電影，彼此扮演劇中的男女主角，融入一小段情境，增加情趣。最後影片已成了背景音樂，沙發上的主角正上演你儂我儂的激情戲。倘若是在地毯上就要鋪上軟墊與棉被，做愛還是需要講求舒適度，不然地面太硬，有時候換個體位不小心撞傷了，那就興盡悲來了。

廚房：料理台、餐桌

給女人的甜蜜小建議，鼓勵自己偶爾換上性感誘惑的圍裙（不穿內褲，露出小蜜臀），有意無意的穿梭在廚房中，此時不需要任何語言，這樣的畫面看在男人眼裡，立刻精蟲衝腦的從身後環抱住妳，甚至是輕捏一下妳的小蜜臀呢！當這樣的浪漫來臨時，彼此早已飢渴的吻著，享受片刻也別忘了要注意料理台或餐桌桌角，不要因太過激烈而撞傷，這樣的嘗試雖說帶點粗暴意味，但只要小心，必能享受當下難以言喻的快感，而妳已成為他眼中最美味的食物了。

陽台：戶內戶外曬衣間

這地點就要特別注意隱私，記得看看周遭有沒有觀眾，不要為了挑戰刺激，而免費成為別人觀賞的Ａ片主角，並不是每個人都可以接受18限大尺度的，還是要尊重伴侶的意見。如果家裡陽台是在室內，外人無法窺探的，唯有植物盆栽是你的支持者，那麼你想要大戰幾回合，一切盡情在你。

本文授權自 相性幸福