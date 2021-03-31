「在外面吻著濕了，就來一炮！」那天整座城市都是我們的激情樂園

「妳的裙子真好看。」天氣漸熱，今天穿了裙子去找Ｃ，他在我身後跪下來，從腳踝摸上去，手滑進裙底，輕撫我的大腿內側。就這樣一個動作，我覺得肌膚癢癢的，私處也開始濕潤起來。

Ｃ住在十樓，房子採光很好，我們窩在明亮的客廳，時間是下午兩點，有點昏昏欲睡。我躲在他懷裡，抬頭看他，他給我一個吻，雙手輕輕扣住我的身體，我的頭枕在他的肩膀，和他親了好久好久，兩人才進房間，褪去對方的衣服，我趴著翹高屁股，讓他從後面插進來。

和Ｃ約會三個月，他常穿著整齊的襯衫，說起話來非常斯文，人也很體貼，有些調情的話沒說，只好由我主動牽他的手，讓他知道我想要他。在房間裡他從後面來頂得很深，我忍不住呻吟，臉緊貼著床上的棉被，他抓著我臀部，先慢慢退出來，再用力深入，我覺得身體好燙，微微顫抖，用這個姿勢直到高潮，他射精繳械，在我身旁躺下，「預約的餐廳要遲到了」他瞇起眼睛笑，跟妳在一起時間過好快。

吃飽飯我們在大樓林立的街邊散步，隨意找張椅子坐下。Ｃ喜歡聽我在他耳邊傾訴我有多想他，他緊摟著我，磨蹭彼此的臉頰，找到嘴唇，我們舌吻，他的手滑到我腿上，鑽進裙底，非常搔癢；我親吻他的耳朵，臉埋進他的頸間，他的手指勾開我的內褲，愛撫雙腿間的唇瓣。妳已經很濕了。我扭著身體，輕輕呻吟，他另一隻手揉捏我的乳房，把胸罩脫掉，他的聲音沈，像命令也像渴求，我伸手解開內衣，試著把它從衣服裡抽出來。

這裡沒人，不然大家都看到了。我心跳好快，小小聲對Ｃ說，解開他的褲頭，肉棒也硬到不行。誰叫妳今天這麼香、這麼漂亮。我跨坐到他身上，讓他把臉靠在我胸前，在裙裡脫下內褲，磨著他濕潤的龜頭，我擺著臀部向下壓，他就進來了。我在他耳邊嬌喘，不敢發出聲音，幾台車子從我們面前經過。我搖著身體，男人回應著好棒、妳好美，濕潤的小穴和陽具摩擦發出噗呲的聲響，難以控制再安靜一點，我忍不住細細呻吟，在他身上奮力扭動，你就射在裡面，你爽了就射！他用力抱著我的腰，發出低吟，我起身的時候，白色精液從我雙腿流下。他拿面紙擦著我的腿，一面親吻，之後摸摸的頭髮，吻我額頭，該回家了。

真不知道怎麼回事，跟你在外面，是那麼自然又興奮，彷彿整座城市都能接住我們的性愛遊戲！

內衣的一角 – 黛西 Daidai