那天深夜，我從她穿著黑絲襪腳開始舔起，從拇指與食指的指縫間，再到每一根腳趾的縫隙。因為被絲襪阻隔著，讓我不得不更費盡心思的去舔。也許是這副努力的模樣感動了她，讓她特准我可以再往上。於是我又沿著她的腳踝一路往上，先是小腿慢慢往上滑，再一路延伸到大腿內側。這時候她原本嚴肅的臉頰線條開始鬆動，頭部微微像後仰，想來應該是感受到這情慾時刻的氛圍，也慢慢要投入這個慾望的享受了。

我的舌頭在大腿內側滑動，感受著黑絲襪與皮膚之間的關係，也感受著肉體溫度從絲襪中透出的熱度，在沒有她的允許下，我擅自往她的小穴處舔去。

「啪！」很用力地，她給了我一記響亮的巴掌。「我有說你可以上來嗎？」

我頓時傻了，當初只是說扮演遊戲而已，沒想到她這麼認真？連巴掌都呼上來了！好沒關係，等等看我怎麼讓妳死！

於是我故作懇求狀，請她賞賜我吸吮小穴。「女王大人拜託，讓我舔妳的小穴吧！我真的好渴好渴！」一邊說著，我一邊來回舔舐她的大腿內側，讓她搔癢難耐。

她用腳踩了踩我的臉，我心裡又想，馬的玩個遊戲而已，不需要那麼認真吧！

「好吧！特准你可以撕開絲襪！」

得到女王大人的特准，我如餓狼般的撲向前，從大腿內側一路把絲襪撕開，露出沒穿內褲的小穴，上去就是一陣猛吸。

女王大人有點招架不住，終於放開嗓子呻吟，雙手慌亂地抵住我的頭想抵抗我的進攻，但她不知道此時的我，已經什麼都抵擋不了了。

我不斷騷弄陰蒂，又吸又舔又鑽，她抵抗的力道越來越薄弱，兩條大腿無力地攤開，只想迎合這一波波來襲的快感。「啊！這裡可以，好舒服！」她的矜持早已瓦解，剩下的只有從淫穴裡不斷流淌出的汁液。我加快舌尖的速度，讓她更是忍不住抖動身體。

直到她開始哀求我幹她，我依然無動於衷，馬的剛才不是很屌？

「幫我吹爽，我就幹妳。」我一屁股坐在沙發上，翹起二郎腿。

她像貓一樣的從地上爬過來，伏在我的胯下，乖巧地吸吮著我的陰莖，發出各種淫穢的聲音。她的速度逐漸加快，我也用手按照節奏按壓她的頭，一直到我快要射出來為止…….

我一把站起，也一併把她抓起，把她壓在床上，從背後直直插入她濕透又騷癢的淫穴。感覺得出她渴望著男人的肉棒已經很久，前面的裝模作樣只是在掩飾自己內心的瘋狂慾望。

我猛烈抽插不已，一邊伸手拍打著她的屁股，以洩剛才的污辱之仇。她的屁股泛起陣陣紅腫，唉叫聲也越來越大聲，想抵抗卻又被我強壓著，這種爽勁真是讓人無法自拔。

最後在我猛烈操架之下，她高潮到全身癱軟，一直睡了兩覺才回過神來。「老公怎麼妳這次出差回來特別猛？」我家女王醒來之後準備弄東西吃，穿衣服的時候問了我。

「當然是因為很想你啊！」我隨口回了一句，但其實是為了報復她呼我巴掌又踩我臉的「夫妻情趣」。

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