正當我愣在當下不知作何反應的時候，年輕男店員慌慌張張地跑了進來，看了我一眼然後轉向那個穿黑色馬甲的女人：「不好意思，女王。我想我是有點失誤了，西莉雅剛剛聯絡說她沒辦法到了，好像是出門的時候拐了腳，聽說腳踝腫到不能走，現在去醫院緊急處理。」

女人的眼睛眨呀眨的，點了點頭：「好吧！既然這樣，我就跟候補聊一聊吧！這位小姐，怎麼稱呼妳呢？」

我尷尬地笑著：「我是Sandy。我……不是什麼候補，我真的只是進來躲雨。」

女人的笑容擴大了：「進來躲雨能夠躲進我的密室裡，這也是上天的旨意吧？妳為什麼第一時間不拒絕呢？讓他領著妳進來找我。」

誠實是最好的對策，我只能老實回答：「我很抱歉，我剛開始是一頭霧水，發現那電動牆之後別有洞天而一時好奇。不耽誤你們正事，我就自己先離開吧……」三十六計走為上策，是我下一個念頭。

被稱呼為女王的女人挑起眉，拿著皮鞭的手輕輕在床沿掃動幾下，但她的笑容感覺沒有惡意，並不會令人畏懼。

她說：「別急著走，我不是壞人。反正這個時段我本來排了面試，現在是個空檔，如果妳沒有下一個行程要趕的話，不如留下來喝杯調酒跟我聊一聊，一方面滿足妳的好奇心，一方面也讓我了解一下別人的想法。」

我咬了咬下唇，決定讓不知為何從心裡竄出來的冒險勇氣引領著我留在這裡。她見我沒有拒絕，就交代一旁的男店員：「請阿南調一杯小女孩喝的咖啡奶酒吧！讓我招待一下新朋友。」

男店員退出房間後，她走向我，邀請我在一旁的白色高腳椅坐下。 「Sandy妳的工作壓力大嗎？」

「還好，都還應付得來。」

「妳猜我們這裡是一個什麼樣的地方？」

「好像……有點……情色？」我小心翼翼不想有所冒犯但也找不出貼切的詞彙。

「應該不是有點吧？是很情色才對。」

我放鬆地笑了。

女王開始向我展示床邊櫃上的物品，我這才仔細端詳琳瑯滿目的玩具。她神態氣自若地介紹著：「這個黑色的球叫做口枷，戴上去後強迫妳的口腔張開，施虐者可以強迫受虐者口交。這一堆紫色、紅色、白色的，是各種功能的電動按摩棒。還有這些是跳蛋，應該不陌生。另外這些形狀比較特殊像是醫療器具或是五金材料的，是後庭開發用的。這個呢，是乳夾。還有眼罩、繩索、低溫蠟燭…」

她停頓了一會兒，然後插起腰，似乎非常得意地說：「沒錯！我們這裡就是性愉虐情色酒吧，走進來釋放舒壓，走出去神清氣爽。有沒有興趣玩玩看？」

前面的道具簡介我只當作發現新大陸，但聽到這句「有沒有興趣玩看看」時，我有點招架不住。這種事，可以玩玩看的嗎？

見到我發愣的表情，她繼續說著：「我假設妳不排斥，我可以多跟妳說明。玩玩看的意思是不必有負擔，當作自我探索的奇幻之旅，有些人一輩子都不知道自己有某種性癖好，不試試看怎麼知道呢？覺得不適合就當作誤闖一次叢林，回家即可。但如果有興趣我們可以談後續合作，妳甚至可以一邊享樂一邊兼差，有額外收入。有些上天安排的意外，說不定正是美麗的驚喜呢！」

於是我決定，留下來喝完這杯調酒再說。

《下集待續》

魔鬼歡愉調教(1)

到這裡找艾姬……

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