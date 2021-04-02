「他屁股翹高讓他從後面來……」一場讓女生臉紅心跳的男男三人行！

房間不大，地板鋪上黑色地墊，深處放著一張沙發，門口有個小櫃檯，再往前走左側牆面是大片落地鏡子，他們三個就坐在鏡子前。

「小鳥是『零』，克克跟李小黑是『一』」，在開始前他們自我介紹。小鳥身形瘦小，有著一張斯文的臉，克克滿高的，溫柔又沈穩，李小黑肩膀寬闊厚實，說起話來很活潑。

如果有什麼不對勁我們會隨時停止，你們不舒服的話也可以離場。小鳥告訴大家。我在第一排的位置坐下來，知道接下來要發生的事情，如果隔著前排人頭，效果會打點折扣，我選擇坐在最前面，有點緊張，覺得手心很冷。小鳥提議調暗現場燈光，之後加碼播放音樂，他說等下到一個段落的時候讓你們拍照，也讓你們上前觸碰，我知道大家通常都不敢，但我們很歡迎。

音樂很慵懶，他們三個人起身，在昏暗的房間裡為彼此褪去衣服。人在衣著整齊和脫光時可以是完全不同的樣子。此時他們三個人貼在一起，像是三隻獸，小鳥在克克和李小黑的中間跪下來，他含著克克的勃起的肉棒，透過鏡子反射，三人行更像六人交纏，而所有觀看者像是從四面八方把他們包圍。

克克的胸前和肚腹覆蓋漂亮的毛髮，微微低頭，看小鳥在他兩腿間吞吐。忙著口交的小鳥挺起又小又圓的屁股，李小黑在他身後，取一點潤滑液愛撫他的肛門，他把手指伸進去，聽見小鳥呻吟；等後面漸漸闊開，小鳥躺著讓克克進去插進去，他們愛撫彼此的乳頭，李小黑用大腿枕著小鳥的頭，讓他含著自己陽具。

三人緊貼，小鳥面對大家跪著，李小黑從他身後插進去，問他「被幹爽不爽？不是喜歡大家看你被幹嗎？」，舒服的時候小鳥會一邊自己尻槍，不斷發出低吟，「齁……幹，好爽！」，激情之際，他們提醒大家可以上前愛撫。我獨自上前，愛撫小鳥的乳頭，男男之間好像都把乳頭當作敏感帶，我的手很冰冷，小鳥會有感覺嗎？我臉頰發燙，視線變得柔焦。後方的鏡子隨著逐漸高張的慾望，蒙上薄薄的霧氣，大家拿起手機，三人的身體在觀看者的小螢幕上，無限複製。最後高潮時，只有小鳥射精，李小黑用嘴幫他接住，一些落在小鳥肚子上的精液，也被舔乾淨了。

在這場三人行中，我特別喜歡小鳥的身體。他讓我想到我的情人，他們身形都一樣嬌小，乳頭十分敏感；他也讓我想到自己，作為被插入的那方，做的時候愛撫自己的肉棒，就像我被進入時也愛撫自己的陰蒂。

燈光亮起，三人身上都有汗水，他們裸身坐回原本的位置，剛才和大家經歷一場性愛與凝視的交換，原本害羞不安的感覺消散，我深深覺得，在這裡做愛可以很安全，性這件事可以很安全。我也想著不同性向的性愛，要說是不同，其實慾望也可以是相同的，就像男男三人行可以讓異性戀女生濕了下體。

出了房間，回到都市街道，不知道外面的世界能不能有天也像裡面一樣，隨時接住一次美好的慾望。

內衣的一角 – 黛西 Daidai