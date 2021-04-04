分手後，我們仍上床好嗎？

「妳過的好嗎？」

通常會收到這樣的簡訊，不是舊情難忘，就是下半身癢了。

可是我跟Ｊ的情況，是處於兩者之間⋯

我們想念對方，也渴望上床，卻不想跟對方在一起，很奇怪嗎？我也一直想不透，我們磨合不了，卻一直聯繫對方，折磨彼此。

「今晚去找你好嗎？」

「好啊，我今天早點下班做飯給妳吃」

「記得，不准給我加香菜」

這次我們隔了三個月才跟對方聯繫，中間發生了什麼事，都會在見面後為對方補上進度，我們是認識三年、在一起兩年、分手一年的伴侶，而所謂的『伴侶』只是美化炮友的說法而已。

吃完晚餐，照慣例就是會躺到床上去，然後討論要一起看哪部電影，而這部電影，卻總是看不完，後來，我們根本也沒在看。

「怎麼辦，我還是好喜歡跟妳做愛」他一邊插抽，一邊喘氣著說。

「那…那…我們…就繼續….這樣吧」我斷斷續續地說。

「如果妳未來有新的男友，那我們是不是就該斷了」

我推開他，淡淡的說：「這當然要結束的，畢竟，我們都不想為對方未來負責，所以找到對的另一半，我們就要徹底的結束」

「喔～好啦，先不說這個，過來抱一下」他似乎發覺說錯話，趕緊過來撒嬌。

被他抱在懷裡的我，感覺好複雜，我們不也曾經相愛過嗎？難道以前都是假的？

雙手再度被他壓制著，他強勢的吻了上來，我回應著他嘴唇的柔軟，舌腹彼此交纏，這個吻這麼深，卻不帶著愛，很神奇吧。

等他把頭埋進我胸裡，再伸出手往我乳房揉捏著，我們仍親吻著對方，我最喜歡輕啄他的耳垂，因為他很怕癢，卻只有耳垂不會。直到我細細呻吟，他明白可以了，才溫柔的把兩根手指伸進陰道去觸碰最敏感的點。

手指震動的幅度越來越大，我的叫聲也隨之轉大，他每次事後都會說看我這麼舒服，也讓他越來越興奮，這是我們在一起不會發生的事情，諷刺的是我們交往的時期，他不怎麼碰我，他說爭執、冷戰久了，我變得不那麼可愛性感。

最後衝刺的姿勢一定是背後式，他說這個姿勢我叫的最大聲最好聽，所以他覺得快射的時候，都要我轉過身去，這時候我的臀部會緊貼他的身體，讓他剛好頂進最深的地方，然後再用力的射在套子裡。

結束後我們各自去梳洗，畢竟不是情侶，就不需要經營事後感，這就是我覺得最空虛的地方，有時候我也希望他最後可以擁抱著我，可是我明白，在這麼投入感情的話，最後輸的肯定是我。

「明天妳也得早起吧？」

「是啊」

「我載妳回去吧？」

「不了，我等等自己叫車就好了」

「哦，那好吧」

離開他家之後，我往他家的方向看了看，他熄了燈，真的休息了。

而我的心，也該休息了。

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