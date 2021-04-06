男友很少主動求愛，讓我很受傷

親愛的欣西亞妳好：我26歲，男友23歲，我們目前交往兩年，期間都是我主動求愛居多，而且還常被男友拒絕，一個月最多只有四次。和男友溝通，他表示工作時間長且勞累，他本身性慾也不高，並非嫌棄我的身材或長相，只是單純的「不想」而已，他也不曉得該怎麼辦，也不想裝出想要的樣子跟對我主動，所以就順其自然吧。想請問該如何解決呢？

苦主提出的問題在兩性關係裡十分常見，絕大多數是男生採取主動，倘若天時地利人和，正好女生也有慾望，那麼兩人開心滾床單再射完洗洗睡。然而，感情再好的情侶，也有性慾不同步的時候，通常會發生的情況是：想要的一方要嘛直說，雙方直球對決；要嘛使出引誘的迂迴戰術，讓對方被撩到不要不要直到撲倒；最煞風景的則是另一半以諸多原因為由，沒給達陣得逞，箭在弦上卻無處可發的滋味已令人喪氣，還導致自信心受損。尤其女人常認為：男生的大腦不是常被sex所佔據嗎？我都主動了你還不解風情，究竟是哪裡有問題？欣西亞先歸納幾個常見影響男人性慾的因素。

一：生活壓力工作繁忙

苦主男友有提出的原因正好跟這點不謀而合。生活壓力跟工作繁忙確實會讓一個人「性」致缺缺，而且不分男女。而讓配偶遭受雙重打擊的是，雖然對方沒有跟自己主動求歡，但很有可能私底下雞加酒，仍保有DIY的習慣，苦主也許會不解：既然還想做愛，為何不找我雙人成行呢？自慰跟做愛雖然都是追求高潮，但過程卻很不一樣，前者追求快狠準，打開身體開關就直奔小宇宙爆炸，後者則講求氣氛，還得顧及伴侶感受，既然只想藉由高潮拋開壓力，自然選擇單飛就好。

二：深怕無法滿足伴侶

覺得伴侶性經驗豐富、性慾太高或過度主動，也會讓男人感到壓力而心生抗拒。他們多半會擔心自己無法滿足對方，顧慮餵不飽而變得不敢做愛，畢竟，沒被期待自己就不會受傷害。有些人甚至在做愛途中發生不舉、早洩、硬度不足…等表現失常，另一半也許沒感受到，但當事人卻心知肚明，有了第一次的失準，如果鬼打牆深陷其中，對性愛只會更加排斥。

三：憂鬱症上身，健康出狀況或其他藥物的影響

很多人以為另一半只是心情不好，卻不曉得是憂鬱症纏身。某些藥物的使用也可能導致性慾低落，這些因素不接受專業診治是很難被發覺的，因此建議苦主可以先陪伴男友找醫師諮詢，先確保身體健康無虞，或對症下藥。

最後，我給苦主的建議是不妨先取消主動求歡的福利，將啪啪啪的發球權交給男友，也順便觀察他需要多少時間才會跟妳開機，如果他的確會主動，只是間隔冗長，起碼可以先求有，再求好。倘若兩人再也沒有炒飯，很可能就必須借助性諮詢師的專業介入，釐清彼此的癥結點，才能早日有效解決問題。

網路藝人欣西亞和shane

欣西亞粉絲專頁

覺得欣西亞寫得既專業又精彩嗎？

那你一定不能錯過欣西亞2020全新力作：「我要的歡愉你該懂！」一起Make Love Sexy！