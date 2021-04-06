咖啡廳裡的「小確性」(4)

她的話語驚慌中帶著鏗鏘有力，讓身旁的男性頓時陷入沉默。

不、不說話了？所以她說中了？這男的根本也是故意的啊！雖然畫面在她腦海裡還色情外加挺賞心悅目的就是……

他默然地摘下了金色邊框眼鏡，沉靜又赤裸裸的眼神直勾勾注視她，語氣從向來的溫文儒雅稍稍變了調。

「所以，我讓妳有了不該有的幻想嗎？」

他的提問很平靜，神情很淡定，但她卻有種不妙加上中計的感覺。

「呃、這個……」

「妳在對我坦白，我只是坐在窗邊喝著飲料，而妳確實偷窺我，並且滿腦子出現了……遐想？請問這用詞會過分嗎？」

很、很過分！

讓她不知如何接招……

她發現這男人簡直有毒。像朵白玫瑰，看起來潔淨柔雅，吸引人目光，但人們總是忘卻了，它其實還是帶刺的……要觸摸得做好被刺螫的心理準備。

「嗯……這個……」該不該承認？

就在她猶豫的時候，她聽見電動鐵門拉下來的聲音。

她回過神來，看向門口，發覺男人不知從哪裡拿出了大門遙控器，就這樣對著門的方向，按下了關閉鈕。

他盯著她，眼神鎖住她的身影，讓她惴惴不安。她覺得自己應該要趁鐵門關閉前逃出去，可是她的雙腳卻動不了。她像是被一道炙熱的鐵鍊給困在原地……而鐵鍊的源頭，就是他的視線。

「我可以給妳時間，慢慢思索出答案。」他說得不疾不徐，眼尾帶笑。

「用這種……逮人又困住的模式讓我思索？」

他悠哉地啜飲著紅茶拿鐵，「妳的眼神告訴我妳想逃。」

他瞟著她，目光已不似平常招待客人那般尋常。

「而我，很想聽見妳親口說出答案。」他抹起嘴角的奶泡，伸出舌尖舔去拇指上的白色液體。

她吞嚥著唾沫，對於他這刻意的舉動心臟怦怦跳。「你想聽什麼？告白？」

他沒放過她，舌頭緩慢地舔去上唇沾染的鮮奶，若有所思地對她微笑。

這動作照理說應該很色情或是猥褻，但為什麼他做起來只給她小鹿亂撞的感覺？他是不是有對著鏡子練過……

他抿抿唇，指著她的心口，「我想聽妳內心真實的話。妳為什麼，時常晚餐不吃，就只來光顧我的店呢？」

她感覺自己的腦袋被巨石砸中，撞得她七葷八素。

她左飄右瞄的眼神，最後盯著指向她胸口的指尖。

「我、我……」她吸口氣，吐出了答案：「我確實對你有遐想。我很喜歡你的手……覺得它修長又漂亮……」

她摀著臉，紅著耳根嚶嚶說出最後一句：「我想著這雙手愛撫女性的胸部、或是身體的時候，一定很舒服……」

《下週待續》

咖啡廳裡的「小確性」(1)

咖啡廳裡的「小確性」(2)

咖啡廳裡的「小確性」(3)

12夜粉絲頁