讓妳高潮滿滿的3部Netflix影集清單！女人如何達到高潮、各國不同的性愛文化大探索

文／柯夢波丹

不論是男生女生都有性慾，當然也可以主動追求性愛，這時後除了看A片，也可以考慮看Netflix性愛影集。劇中與大家大談性愛經，像是教女性如何達到高潮、探討處女膜重建手術或是與前任再續前緣等等，話不多說，今晚就開始追劇吧！

1.《性愛自修室》：年輕男女自己摸索性愛

其實現在有好多早熟的青少年，性愛知識比妳還豐富呢！英國網路喜劇《性愛自修室》（Sex Eduation)，劇中男主角Otis雖然是個處男，可是因為媽媽是性愛治療師，性知識自然比一般人「豐富」，所以在學校開辦了地下性愛治療所，幫同學解決各種性愛的疑難雜症。

故事背景設定在校園，年輕男女對於性愛充滿了各種疑問與好奇，導演以輕鬆搞笑的方式帶出，同時也反應出青少年對性愛的焦慮。例如自慰是與生俱來的樂趣，但男主角卻因無法自慰而感到煩惱，或是有男同學每次愛愛時都無法高潮等等，《性愛自修室》絕對是一齣能讓妳邊學性愛知識，又能了解時下年輕人心聲的影集。

2.《克莉絲汀・艾普曼：走訪世界的性與愛》

在東京有只摸不做的牛郎店，阿拉伯有處女膜重建手術，柏林流行裸體文化和即興愛愛，而上海有露天的婚姻市場，每個地方的愛愛文化都不同。

《克莉絲汀・艾普曼：走訪世界的性與愛》（Christiane Amanpour: Sex & Love Around the World）是一部深度的性愛紀錄片，由CNN記者克莉絲丁·艾曼普走訪解放身體的德國柏林，令宅男魂牽夢縈的日本東京，還有上海、印度德里、黎巴嫩貝魯特與非洲迦納的阿克拉，在這六個地方探討人們對於性愛不同的價值觀。

3.《流行大百科》：破除女生高潮迷思

其實不論男生女生，自慰這件事都是人之常情，可是時至今日，還是有許多女生覺得看A片或自慰好有罪惡感，只敢偷偷爬文了解自摸小技巧。Netflix科普紀錄片《流行大百科》(explained)第16集（女性高潮）中，詳細又幽默的解釋女生私密處的敏感地帶，指導大家如何達到不同部位的高潮。這是個女性獨立的新時代，女孩子靠自己也一樣能夠享受愛愛所帶來的快感！

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