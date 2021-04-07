最後一次的分手炮(3)

他解開了襯衫，而我愣在原地不知道該如何是好。

我也該脫衣服了嗎？他會不會嫌棄我的身材啊…？而且我今天穿的內衣可以嗎？會不會很醜？怎麼辦，我好緊張。

似乎被他察覺到我的緊張，他用赤裸的上身抱住我，接著聽到拉鍊拉開的聲音，是他偷偷拉開我的洋裝！

我緊張得抱住他，就怕洋裝掉下來。

「妳沒準備好的話，我可以幫妳穿好。」他說。

我準備好了嗎？

他走到我身後，兩手放在我的肩膀上，我緊張得雞皮疙瘩都起來了。

「別怕。」他在我耳邊說著。

話一說完，就能感覺到有東西碰到我的脖子。

是他在親我。他沿著我的脖子一路往下親，親到右邊的肩膀，再到我的手臂，洋裝也跟著他親過的地方被拉了開來。

親了手臂，又親回來另一邊的肩膀，而他原本扶在我手臂跟肩膀的手，也往下抓著我的腰間，有種癢癢又麻麻的感覺。

「好一點了嗎？」他又回到我耳邊說話。

我點點頭，其實我還是很緊張；但心裡面有一股興奮感被挑起來，好期待他接下來會怎麼做。

而他似乎察覺到我小小的雀躍，把我掛在胸前的洋裝往下一拉，背對他的我只剩下內衣褲了！他沒有急著解開我的內衣，反而繼續親吻我的肩胛骨，兩手則隨意摸著我的腰腹部，見我沒有閃躲就開始隔著內衣揉我的胸部，我依舊沒有閃躲。

我的乳頭都硬硬麻麻的了，多想他快點掀開然後舔我！

不然，我轉過去吧！

實在受不了了，我鼓起勇氣轉過身，他被我的舉動嚇到往後退了一點，但馬上扯開我的內衣肩帶猛烈地親吻敏感的乳房，他的兩隻手也沒閒下來，在我沒反應過來時就解開了內衣扣子，把我內衣往旁邊椅子一扔。

再脫吧，脫掉我的內褲，然後更激烈地對我！

我亂抓著他的背，內心的激動已經不知道怎麼表示了，而且我完全享受在他吸吮乳頭時的那陣酥麻，那種感覺很快就流竄全身，整個人像漂在水面上失去了。

重力，傾倒在性愛的懷抱裡。

我太興奮了，抱住他奮力一跳，用兩腿夾住他的腰，我不知道為什麼要這樣，大概是太渴求與他靠得更近、更近，彼此沒有任何一絲縫隙，那沒辦法暫停的渴求，可以快一點開始被填滿嗎？

他對我逐漸的主動好像很喜歡，捧著我的屁股在房間走了幾步，已經被性慾昏頭的我向他索求親吻，他的舌頭再次攻破我的心防，搗進我的唇齒之間，帶來比酒精更醉人的慾望，讓我更加陶醉其中。

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

Mrs.L 好攝戀人