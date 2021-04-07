演員的激情夜晚(1)

「這次我要飾演的是一個唐朝末年縱橫商場的青樓老闆，而這個可憐的男人將會與一位名妓有非常虐心的愛情故事。」方若臨嘴上帶著淺淺的笑，自信地回答著娛樂記者的問題。

女記者好不容易搶到機會，繼續追問道，「據說這部電影的導演為了致敬韓國的霜花店，會有非常多的激情戲，是嗎？請問這部電影對於剛得到金鹿獎影帝的你，有什麼想法想要跟我們分享嗎？」

方若臨還是維持著禮貌的笑意，「我跟你們一樣也很期待黎導演給我們帶來的藝術作品，我讀完劇本了，它絕對不會是為了激情而激情的呈現，更多是美的追求，將電影能夠呈現的慾望之美的最極致發揮到徹底，希望你們到時候可以一起到電影院裡去欣賞這種美。」

「那請問這部電影的女主角決定了嗎？」

方若臨露出了一個神秘的邪笑，噓了一聲，「就等著我們帶來的驚喜吧！」

夜晚，黎導演的家中，方若臨靠在黎導演門前的柱子上，疲憊地抽著煙，一邊揉揉酸疼的眉心，遠遠的，他看見黎導演跟一個女生一起步行慢慢靠近。方若臨第一次看見沈媛的時候，覺得這個女孩氣質有點冷，皮膚白得透明一般更顯得她的嬌貴清冷，但因為年紀很輕，所以眼神很清澈，帶著有點小動物般的倔強和怯弱。

也只是第一眼，方若臨就覺得黎導演真的找對了人，她彷彿前世就是那個名妓，整個角色彷彿為她而設，為她而生。

「這位就是新晉影帝方若臨，這位將是飾演楊怡兒的演員沈媛。」方若臨和沈媛互相握過手，方若臨覺得沈媛的手有點冰，和她的人一樣。

待方若臨和沈媛握過手，黎導演繼續說道，「未來的一個月，你們將會一起接受訓練，為了面對未來的武打戲和激情戲，除此之外，也可以培養培養感情。沈媛你別看方若臨平時都是演什麼警察啊臥底啊冷酷的角色，其實他人很溫暖的！」

方若臨和黎導演是多年的朋友，講話也沒什麼拘謹，開了啤酒就坐在沙發上三個人在一起聊天，但多數都是方若臨和黎導演在扯著片場的八卦，沈媛在旁邊聽著，雖然沒說上幾句話，但問的問題都回答得了，可見她聽得很仔細，很快地，方若臨就對她有好感起來，也互相交換了聯絡方式。

就這樣過了幾天後，那天下著大雨，方若臨難得沒有通告，晚上十點多就洗好澡準備去睡覺，剛躺在床上就收到沈媛的訊息，「臨哥，我有個問題想要請你幫忙可以嗎？這個問題我思考很久了，但一直得不到解決方法。」

方若臨馬上就回覆了，「什麼事情呢？我能幫得上忙的，我一定幫！」

但過了良久，直到方若臨都快睡著了，才感覺到手機一陣震動，收到沈媛的訊息，「這件事情有點說不太清楚，請問方便約你家談嗎？」

方若臨思索一會兒，才回覆道，「去你家好嗎？我家門前一定有記者駐守著，如果你不想隔天就登上娛樂八卦雜誌封面的話。」

這次沈媛很快就回覆了，「對不起，我沒有想清楚，有欠考慮了，我明天晚上和後天晚上都有空。」

方若臨迷迷糊糊地半瞇著眼睛回訊息，「那明天見吧，你再發你的地址給我，晚安。」

沈媛的家蠻偏僻的，位於郊外的一處小公寓，方若臨知道她是剛過來北京打拼的女孩子，現在的經濟狀況的確也只住得起這樣的小公寓，所幸沈媛的品味很好，小公寓被佈置到溫馨又雅緻，微微昏黃的燈光也顯露出了一絲溫暖。

「我覺得你的家佈置得很舒適。」方若臨環顧四周稱讚道。

沈媛遞給方若臨一杯熱的普洱茶，邀請他坐在布沙發上，自己則拿了個凳子坐在他旁邊，「我有一件事情想要問你，不對…我有件事想要請你幫忙，啊又不對…我想要徵求你的意見。」

方若臨輕輕抿了一口茶，隨後把茶杯放在桌子上，「有話直說，真的沒關係的，別緊張。」

沈媛輕輕呼了一口氣，竭力讓自己語氣平穩地才說道，「那時候黎導演想要尋找一個女演員的時候，有特別設立條件說不能是處女，因為這部電影有些橋段是需要真槍實彈的，雖…雖然我通過了演技測驗，但是其實我還是處女。」

方若臨蹙眉，「你不是…」

沈媛一下子就明白方若臨想要說什麼，「沒錯，我已經28歲了，我之前以為我的前男友將會是跟我廝守終生的人，想要把自己留在結婚之後再給他，誰知道…他沒等到那一天就因為我不給他而劈腿了…所以我…」說到激動的地方，沈媛忍不住掩面，覆蓋住自己痛苦的神色，「我看網絡上有人是自己給自己破處的，所以我買了一個擬真的按摩棒，想要自己試著弄破處女膜，但完全失敗，按摩棒連一個指節的距離都進不去，我真的不知道應該怎麼辦，才無奈地找你，你知道我在北京沒有任何的朋友，我的通訊方式只有你、黎導演和我的經紀人，我真的不知道…」

方若臨拍拍沈媛的背，輕輕地安撫著她，好像正在撫摸著某種小動物的感覺，「沒關係，沒事，你真的想要我幫你嗎？這件事情一旦做了，就沒得回頭，不能後悔了。」

沈媛擦擦臉上的淚水，堅定地回答道，「我真的很需要這次的演出機會，我已經什麼都沒有了，我不能連工作都沒有，請你幫幫我，好嗎？如果你幫了我這個忙，我永遠都不會忘記的。」

方若臨考慮了一段時間，答應了。

《下集待續》

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