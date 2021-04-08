那些炮友教我的事：當女人懂得享受性愛，就不再乞求男人的博愛

不是每一個有炮友的女人，都真的懂得享受性愛。

很多人只是因為寂寞，可是又害怕相信男人，或者沒遇到真心想談戀愛的人，只好退而求其次。

「當炮友好過完全沒對象吧？有些炮友還是可以約會吃飯看電影啊，只是知道我們不會交往而已，暈船就趕快抽手就好。遇到渣男騙感情又騙身體才慘吧？」Ivy平常看起來大剌剌的，沒料到她心裡是這麼想的。

「但妳不怕這樣很難交到男朋友嗎？時間都拿去跟錯的人約會。」我忍不住反問她了，每次遇到類似的提問，我都會這樣回答對方。

「不會呀！我又不是真的把他們當約會對象，是真的沒事做才會約見面，我也不是真的需要男人陪，但有些行程就是希望有個伴一起嘛。」自從婚後我就很少跟朋友出去，今天也是難得的週五小酌行程，她說完又舉手點了一杯酒。

「而且我跟妳說喔，我以前在床上都很沒自信，常常對方硬了三次，我都還不知道自己有沒有高潮。」她完全不顧服務生正端著她的酒過來，泰然自若地說著。

「現在不一樣了，從我發現自己需要的健康美好的愛情，這些男人並不是那個適合的對象，我反倒可以專注在做愛，直接開發我自己！」她開心得喝了一大口琴通尼，還好我們都已經是三十幾歲的姊姊了，這麼點酒喝不醉我們。

「那妳真的都沒有暈船過？」我並不是懷疑她，而是想確認她是不是真的找回在兩性中的自信。

「還是有啊，但沒有像以前那麼傻了，一定會對誰特別有好感，可是觀察一陣子對方的行徑，就知道他的溫柔細心是因為博愛，不是對我真的有愛。」Ivy說完就對送上炸物的服務生笑了笑，以前她很避諱跟陌生人有互動的。

「那之後呢？」我插起一塊炸物，語氣輕鬆地問Ivy。

「當然就是換一個啊！這種爛人輪不到我收服，我可不想浪費時間在這上面，還不如好好充實自己，搞不好哪天在拳擊團課或健身房遇到真愛也說不定！」Ivy說完就笑了出來，我也跟著笑了。

Ivy以前總會對交友軟體上的男伴產生情愫，那些上床前的曖昧都被她視為難能可貴的緣分，可是幾次之後她知道，這些先問要不要「休息一下」的，通常都不會跟自己聊未來、談責任，不是自己不夠好，是彼此對緣分的認知與期待有落差。

放下那種「男人靠近自己就是有好感，好感就一定是想談戀愛」的枷鎖，她開始享受跟有好感的男人上床，但分清楚彼此僅只於床上的契合，她也明白自己在兩性之間是有絕對的選擇權，她可以追尋自己喜歡的人，也要為自己的每一個選擇負責。

她成為了自己喜歡的新女性，就不再乞求錯誤的愛。

Mrs.L 好攝戀人