我坐在房間裡的觀摩席，酒吧那頭有個男人走了進來，穿著白色襯衫，袖子捲到手肘處，領口的領帶已經鬆開。

被稱為女王的女人收起了笑容，突然厲聲斥責他：「慢吞吞的，過來！」男人畏畏縮縮地，快速移動著腳步。

我這才驚覺，所謂的調教活動已經開始。

「上去，跪著！」女王這麼說著，以皮鞭的鞭梢指了指單人床墊。

男人約莫四五十歲，頂上的頭髮有點少，戴著一副細框眼鏡。他就這麼脫掉了皮鞋，跪坐在床墊上。

「像個小狗般跪立著，屁股抬高！」她下著指令。

男人乖巧照做，她穿著高跟鞋的腳下一瞬間就踩在他的臀瓣上，以鞋尖刺壓著他的臀部。

「為什麼好一陣子沒來了？」

「因為……」男人還沒說完，就被女王硬生生打斷。

「因為什麼啊因為！久沒來連規矩都忘了？回話的時候要報告女王啊！」

「啊……是。報告女王，因為公司接了個新案子，很忙。」

「忙完了嗎？」

「忙完，喔不……報告女王，忙得告一段落了。」

「正好，今天有新朋友在旁邊看著。讓人家看看你有多賤，又有多爽！自己把褲子全脫了吧！」

男人脫掉了深藍色西裝褲，露出灰色的三角褲。

「全、脫、了！脫光的意思，聽不懂啊？！」她說著，皮鞭馬上就落下，打在床單上。

「是，女王。」男人趕緊連內褲都脫了，露出光潔的屁股蛋。

「很好，今天看看我拿什麼跟你玩。問問新朋友好了！」女王轉向我，對我微微一笑。

我愣了一下，咬了咬下唇。

「Sandy，妳去櫃子上看看，想看我用什麼玩具弄他，挑一個來給我！」

我起身走到床邊，看著床邊櫃上擺置的物品，想說先選一個比較常見的跳蛋好了。

挑選好了調教的道具遞給女王，我就回到座位上繼續觀摩。

啪啪兩聲，這次皮鞭是落在男人的臀瓣上。她說：「轉過身來，躺著！」

男人光溜溜地平躺下來，性器呈現半勃起狀態。女王抬起一隻腳，在他面前晃了晃。

「脫掉我的高跟鞋，舔我的腳趾！」

「遵命，女王！」男人手捧著她的腳踝，小心翼翼地脫掉了厚底紅色高跟鞋。他撫觸著黑色網襪，撫摸著網襪下的腳趾頭。

「快舔！」她命令著。

男人張開嘴，伸出濕潤的舌頭，從網襪的縫隙中舔弄腳趾頭的肌膚。

有人對這種行為會有快感的嗎？我發現自己樂於研究的精神已經讓我融入其中，慢慢不覺得我出現在這裡是件有很大違和感的事了！

男人像隻小狗般地舔著腳趾頭，直到她放下抬起的腳掌，露出一抹驕傲的微笑。

她把玩手裡的紫色跳蛋，打開開關，先把跳蛋放在他的肚臍附近，然後往下滑動，一直到鼠蹊部停下，跳蛋在他身上震動著發出微弱的低頻聲響，他的腿忍不住晃動了一下。

「不准動！」女王說著，皮鞭又掃了兩下。

她就這樣握著跳蛋在他敏感部位繞圈，看著他憋氣隱忍的神情以及逐漸硬挺的陽根。

《下集待續》

魔鬼歡愉調教(1)

魔鬼歡愉調教(2)

到這裡找艾姬……

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