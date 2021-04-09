慾望無數炮友後，妳還想不想專一？

第十三個約會對象。單身一年，不知道為什麼，每次從交友軟體上找人約會，我都默默數著這是第幾個人。可能是我在想，要到什麼時候才能碰到想穩定交往的人。我看著眼前的他，大方點菜點酒，他說等下他請客；前菜上桌他幫我分到盤子裡，我們舉起酒乾杯，聊工作聊生活，他感覺很紳士。直到飯一吃完，他問我要不要去他家？

我窩在他家沙發上，他開Netflix和我討論，認真選了一部電影，他倒了飲料在我身邊坐下來，第一個人物出現講第二句對白時，我們就接吻了。

那天天氣很冷，他家開著暖氣，讓我覺得臉頰熱熱的。他的嘴唇很軟，吻我的時候伸手進我的上衣，愛撫我的乳房，我忍不住細細呻吟。我們從沙發上站起來擁吻，一邊脫掉身上的衣服，他把我推到床上，身體壓上來，他臉撫著我的頸肩，再滑落到乳房上，他吸吮我的乳頭，硬挺的肉棒磨蹭我的下體；我張開眼睛環視他的房間，木質色調，灰色的床單，我的視線落在他臉上；原來他鼻子很挺，眉毛粗濃，他再往下親吻肚臍，然後把臉埋進我的私處。

第一次約會對方就和自己上床，這樣的人變成男友的機率是多少？

這樣講其實不對。我還記得第八個約會對象，我們連牽手都沒有，但是我們也沒喜歡上彼此。

還是不要把錯都推給做愛，做愛有什麼不對。

我看著他吻完我的小穴，熟練地套上套子，就進入我的身體，我弓起背迎著他每一次的抽送，他頂到深處，再慢慢退出來，幾次之後，又突然猛力加快，我就快受不了，裡面無比敏感。他俯身到我耳邊，低聲叫我趴著，我翹高屁股，感覺他用手指愛撫濕潤的唇瓣，再揉捏我的臀部，然後用力插進來。我放肆呻吟，幾次高潮，他抓著我的手腕，直到繳械射精，我癱軟在他床上，他則馬上起身到廁所沖澡，我一個人躺著，突然覺得房間裡很冷。

離開他身邊之後，他就封鎖我不再聯絡。後來第十五個約會對象開始，我告訴他：我想交男友。他感覺無所謂。

「妳想交男友，還是可以跟我上床。」

我看著他嘴裡吐出這句話，頓時覺得這頓飯索然無味。無數炮友的滋味我懂啊，但我現在不想要，我又再跟他說了一次。「那好吧」，他輕撫我的手，不放過任何一點機會。

我還記得第十個約會對象說，戀愛就是很麻煩，比炮友麻煩。我笑著說找炮友也很累啊，還有，那你幹嘛選「很麻煩」的戀愛對象。戀愛不急啦，他說。我躺在他身邊，始終覺得我們不曾了解彼此。

今天做愛，明天封鎖。如果可以，我還是想再好好愛一次。

內衣的一角 – 黛西 Daidai