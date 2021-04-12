曾經那麼浪，我卻願意為你停留

在遇到P之前，我還在人海中遊蕩，年少時我沒有輕狂，只有「傻」。

那時，我有一個在一起近九年的前任，跟他一起走過高中的青澀，還有大學的遠距離，我們始終沒分開，看著網路上那些很可憐的感情故事，我慶幸自己很幸運，早早遇到一個好人。

只是，這個好人最後還是娶了外面那個懷孕的小三，甚至我還為了他背上了許多債，他就這麼消失了…

他最後留給我的訊息是：「她比較需要我照顧，而妳，我相信可以好好的」

好個屁！

當他工作需要資金的時候，我義不容辭的貸了信貸，全部的錢都給了他，甚至他需要增貸的時候，我還在保人那欄簽了名，現在想想可真是為愛沖昏頭，甚至把頭都獻出去了。

極度沒有安全感的情況下，我開始依賴網路上認識的陌生人，每個夜晚我都需要有人在我旁邊睡，即使他們只是想一夜情，我卻半點都不在意，因為他們在我旁邊睡覺的呼吸聲，能讓我感到安心一些，才可以克制我依賴安眠藥的狀況。

跟P的相遇，是他拯救我差點被撿屍的那個夜晚。

「我不要～我不想跟你回家」我一直想擺脫這個摟我肩膀的陌生人。

「走拉～我帶妳回家呀！我帶妳去休息～」

「走開～我不要～～～～」

「先生，你是她朋友嗎？我看她好像不認識你」P瞧見有點被硬拉的我。

「我不認識他～我今天是自己來喝酒」

就這樣，P在路邊陪了我一個晚上，他說他不敢把我帶去其他地方，而且一個晚上都不敢闔上眼睛；因為他的見義勇為，我肯定要請他吃飯答謝，這才知道他那天晚上去喝酒是因為未婚妻跟別人跑了，想藉酒澆愁，本想找女生玩玩，卻還是藏不住自己的善良，還是對陌生人的我那樣好。

之後有無數個夜晚，我不再需要很多個男人，我只找P來陪我睡，他很不一樣的是，他要轉身背對我睡之前，都會輕輕在我額頭上親一下，讓我更安心。我還記的很清楚，當他第三次來陪我睡的時候，是我主動脫去內衣摟著他的背。

「不知道為什麼，我今天很需要你」我從背後抱著P的時候，他體溫開始慢慢加熱。

他這時轉身過來睡，臉湊了過來，就吻了我，再緊緊的擁抱我，擦著酒紅色指甲油的我，細白的手指輕輕撫過他的胸，在他的乳尖上逗留了一會，他的視線也看著我的手指，緩慢的移動到他的褲檔，我大膽的撫摸堅硬的陰莖，他吞了吞口水。

「你今天想要嗎？」

「恩，我一直都想要妳」

「會不會做完之後，明天就封鎖我了？」

「我才怕妳封鎖我」

他用手指把我的肩帶滑掉，再埋進我的胸前，並一口含住，我從不讓其他男人為我口交，我覺得只有真心的人，才值得探索我身體的每一處，當他舔著我的小穴，我沒有想抵抗，心裡是滿滿的愉悅，這一次，應該可以把自己交給他了吧，我直接的對他說我最喜歡傳教士體位，他笑笑的快速套好保險套，又回到我身邊。

他的深入淺出，偶爾猛力抽送，我微微抓住枕頭套的邊緣，臀部不斷被撞擊著，然後心裡做下一個決定，他，我真的可以。

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