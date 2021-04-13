咖啡廳裡的「小確性」(5)

她不知道自己的嘴巴為何如此誠實，腦袋無法控制它說出真實的想法。

她聽見被關閉鐵門的咖啡店內，只有她與他，此起彼落的呼吸聲。如此的靜謐、如此的詭譎、如此的讓人不安地心臟狂跳…

她摀著臉，從指縫中偷窺聽完答案的男人，對方的表情讓她猜測不出他在想甚麼，而他只是默默地、輕輕地，將他修長的手指搭上了她的手臂上。

指尖輕輕滑溜過她的肌膚，像點觸琴鍵般蜻蜓點水的摩娑……讓她起了雞皮疙瘩。

「例如……這樣？」他手指來回撫摸著她的肌膚，「喜歡這樣的觸感？」

她不敢鬆手，只是摀臉悶悶點頭，下一瞬，她感覺有人撩撥起她的鬢髮，搔玩著她的髮絲，而後，拇指與食指溫柔磨撫著她的耳珠。

「妳如果早點誠實，不是很好嗎？」說著，他握下遮蔽她面容的雙手，在她額頭上點吻、在她耳邊呢喃：「既然有幻想，想不想試試夢幻成真的感覺？」

她瞠大了眼珠，「你、你…」

「我剛剛已經說過，我不會隨意浪費成本。」

這是他委婉的表白嗎？所以，她三不五時下班來偷看他，他也……注意到自己了？

她不知該如何回答，僅是默默握起他的手放到自己的臉頰上。

他順勢撫摸著她的臉龐，喃喃自語：「只是想不到妳有心，講話卻這麼帶刺。」

她閉著眼，耳根熱紅，「因為我無法確定……你是不是真的對我有意思，還是只是無聊的消遣……」

接著，她沒聽見男人說話了。

她感覺自己被抱到了角落的L型沙發椅上，男性白皙修長的手指在她臉頰、耳垂、脖子、以及鎖骨上流連……

她的嘴唇讓人輕輕印上，對方的唇齒逗弄嬉戲般地嚙咬她的下唇，舌尖探入她的口中，她嚐到了紅茶拿鐵的味道，讓她想起了他是如何舔吮剛才的鮮奶油……

「唔嗯……」法式深吻讓她幾乎喘不過氣，她加重了呼吸力道，而他的鼻息也在耳邊縈繞……

她感覺衣物慢慢被人解開，一件件鬆落在沙發上，一雙手扭開胸罩的排扣，那雙細緻漂亮光滑的男性手指，揉捏著她的雙峰，不時利用指縫掐弄著她的乳尖……

她的喘息聲愈漸濃重，睜開眼縫的她，瞧見了脫下金色邊框眼鏡的他，眼眸是如此犀利而專注，甚至帶著電流，令她不禁打了個哆嗦……

「你戴上眼鏡是對的……」她忍不住說：「這雙眼，會放電……」

一股無形的電流在她身上四竄，她興奮的乳尖挺立著，雙腿間也泛起了熱意……

《下週待續》

咖啡廳裡的「小確性」(1)

咖啡廳裡的「小確性」(2)

咖啡廳裡的「小確性」(3)

咖啡廳裡的「小確性」(4)

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