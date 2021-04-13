Ａ片誤導男人，韓劇誤導女人

男人的性知識啟蒙，無論來自飯島愛還是三上悠亞，都會讓男人自認為加藤鷹再世。手指動兩下女人就浪聲淫叫，狂野潮吹。但是一段完整且美好的性愛，絕非像快轉的成人電影那麼單調無趣，而是需要你的精心打造和調味。女人期待燭光晚宴，你卻端上速食泡麵，也許當下的慾望是滿足了，但長期下來，她的心卻是營養不良，飢腸轆轆。

如果說男人靠Ａ片滿足性慾，卻扭曲了性愛觀，那麼，我認為韓劇的出現，完美的成就了女人對性愛的情慾幻想，卻也扭曲了愛情觀。男人看Ａ片要躲起來，還要付費解碼；韓劇沒有馬賽克，還可以大聲播放，更可以光明正大追劇追到天荒底老、海枯石爛，只要眼睛沒壞，沒有人會阻止你。偏偏韓劇正是女人的Ａ片，看到虐心的場景，男主角巧妙地出現，正好搔到女人按捺已久的癢處，導致老公相對之下的不足，由別人來彌補，造就了女人外遇的發生。

女人很可能沒發現，在那個當下她愛上的，並不是真正的男主角，只是個誤入這場戲的臨演。韓劇裡的生活滿是浪漫情節，平凡的日常是偶一為之的輕描描寫；但在真實世界裡，多了柴米油鹽的婚姻，平淡的生活才是日常，浪漫的情節反而才是偶一為之的點綴，我相信這是老生常談的道理，只是身處意亂情迷的當下，往往會以為自己是劇中的女主角，而不小心誤入歧途。其實，披上婚紗的她，說出我願意的那一刻，早已是你萬中選一的女主角了，不是嗎？只是愛情流逝在柴米油鹽中，讓她的光芒不復存在，而你除了埋怨婚後的她不再耀眼，又可曾注意到她注視著你的眼神中其實帶著熾熱的渴望。

保持冷靜，再生氣也不能動手

很多男人發現被戴綠帽的時候，會感到男性的尊嚴受到極大的威脅，心裡很受傷，卻又要假裝堅強。在負面情緒的影響下，男人已經失去了理智，滿腦衝動，只想趕快了結讓自己受羞辱的一切，根本無法冷靜！但此時，無論你是要離婚還是繼續維持，最需要的就是你的冷靜，一旦自亂陣腳，就無法好好處理老婆外遇的問題。

溝通和關心才是維繫關係的不二法門

大家都說，婚姻是愛情的墳墓；我倒覺得，失去溫度的愛情，才是造就婚姻變成墳墓的主因。婚前的你在意她的一舉一動、一顰一笑，她稍微牽動的眉梢與上揚的嘴角，你都能了然於心的立即做出滿分的回應。無奈婚後的你成了愛情裡的植物人，沒有主動的察言觀色就算了，更不用說是回應老婆的呼喚。想想看，韓劇裡的男主角，除了讓人怦然心動的俊俏外表外，「把女人當成他世界裡的唯一」才是最讓女人心裡高潮的特質。

也許因為工作返家後的疲憊，讓你無法高檔演出，但適時的展現你的在乎和關心，甚至偶爾來個小小的吃醋，都是重燃你魅力的技巧；也許因為習慣，你慢慢忘記了當初對方讓你心動的本質，但是請你記得，婚姻是一場人生的馬拉松，比的不是短時間火花四射的激情，而是一輩子的安心依靠。當你埋怨婚後的她變了的時候，她或許也正想著，那個婚前貼心、關心、耐心、安心的你，到哪兒去了？

我很喜歡一句話：Everything happens for a reason.「每件事的發生，都有它的原因。」老公外遇如此，老婆出軌亦然。碰上這樣的事，想必驚慌失措、憤恨交加，倘若你真的想與心愛的人攜手一輩子，何不把這當成是一個善意的提醒，提醒自己在婚姻路上正被遺忘的樣子。只要修補好已出現的裂縫，持續讓彼此為雙方在婚姻上努力，何嘗不是一種幸運。即使裂縫已大到無法再靠近彼此，這樣的提醒，也會是你下一段幸福的暮鼓晨鐘。

期待風雨交加的夜晚過後，那道晴光下的彩虹。

本文出自《大人的性愛相談》創意市集 出版

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