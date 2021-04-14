最後一次的分手炮(4)

我們第一次發生關係，就如此地契合。

後來我們成為大家口中的閃光情侶，他也不再為了其他女人惹我生氣，我們也很快就同居在一起，過著天天打炮的日子。

他是一個生活習慣很差的人，可是煮菜手藝承襲到他的廚師父母，在只有電磁爐的租屋處也能變出超多料理，我每天撿他亂丟的衣服也甘之如飴。

而我是一個睡覺很怕有光線跟聲音的人，以前自己住都是戴眼罩、耳塞，可是如膠似漆的我們根本受不了之間有阻礙，他在看到我黑眼圈不到一個禮拜，就換上遮光窗簾，自己跟房東談好換成靜音氣密窗。

這些生活上的小事，都成為滋養我們愛情的大事。

然後我們一起畢業，一起煩惱未來，一起碩士班落榜。

他去當兵，我靠學姊推薦進了一間公司，在身旁朋友都不看好我們能撐過他當兵，我們感情仍舊堅固的原因無非是「做愛」。

他在入伍前買了跳蛋跟按摩棒給我，要我平常想他的時候就別客氣。

「不要忍住留給我，我就是要妳玩到更想我。」他說完也不顧車站人來人往，把我抱得緊緊的，而右手則不安分地抓住我的屁股，我從他的掌心感覺到慾望，可以的話我也希望他能直接伸進我的裙子裡，把我已經濕潤的陰唇掰開，用食指輕撫脹大的陰蒂。

很輕、很輕的力道，只是放在陰蒂上，然後前後推動。

陰蒂就會越來越脹，小穴越來越濕，我的呼吸越來越急促。

「妳怎麼了？」他這一問把我從幻想拉回來，我都忘記現在在車站大廳，根本不可能對我這樣做。

「沒事，只是希望你快點回來。」我用臉蹭了蹭他的胸口，希望他沒有發現我的臉頰已經發燙，跟我的小穴一樣燙。

「妳是不是在、亂、想？」他摸摸我的鼻頭，對我做了個鬼臉，再抬起我的下巴，吻了我。

我們的嘴巴微微張開，上唇貼著上唇，下唇貼著下唇，而舌頭互相舔舐，這是我最愛吃的，他是我最愛吃的。

他的吻，他的肌膚，他的肉棒，他的一切，我想舔過一遍又一遍，在裸體的情況下纏綿擁抱，讓我跟他的肌膚緊緊貼合，就像肉棒在我的身體裡一樣，被緊緊吸住，用力抽插。

如果這世界上真的有靈魂伴侶，那一定就是他了。

這樣的狀態一直維持到他退伍都沒有消退，每一次放假見面都可以聊上好久好久，做愛也是好久好久，有幾次我們根本沒有出門，就是在家不停地做愛、睡覺、看電影、做愛，到他要收假時我還塞著跳蛋陪他去搭車。

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

Mrs.L 好攝戀人