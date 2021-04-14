演員的激情夜晚(2)

如果查維基百科，方若臨的頭銜除了影帝之外，也離不開對他俊美臉龐的讚譽，甚至在兩個月前，他的臉也擠入了原本只屬於女人爭奪戰的全球最美臉孔，排名第七十六，是榜單上一百個名字之內唯二的男性。但他從來都沒把自己的外表當做一回事，也不花時間保養，更不善於打扮，只懂得一股勁兒琢磨自己的演技，但完美的身形對於角色給人的感覺是很重要的，所以他也花了很多時間去健身，維持身材。

而他對於藝術的偏執，也幾近到了癡狂的地步，只要能夠讓電影更好的事情，他都願意去做，不計代價。

這也是他答應的原因。

他讓沈媛躺在她的單人床上，溫柔地撫著她的髪，柔聲說道，「其實我性經驗也沒有很豐富，但我盡量對你溫柔，請你務必放鬆。」

沈媛抬眸，故作輕鬆地笑了一下，回道，「我以為你這樣的大帥哥一定過著風花雪月的日子。」她也伸出手，整理著方若臨的髪，她湊近去觀察方若臨的眉眼，覺得那雙眼眸真的是上帝精心雕琢出來的作品，一個深情的眼神就給人心悸的感受，仿佛靈魂就快要被他勾去一般，讓人專注在他所營造的氣氛裡。

「我的生活大部分時間都在演戲，我只交過一個女朋友呢！」一邊聊著，方若臨的吻落在沈媛的額頭、鼻尖、下巴上，然後解開她胸前的紐扣，一顆一顆，趁她毫無防備的時候脫下了她的睡衣，露出了她雪白的胸罩，當沈媛意圖到方若臨要脫掉她的胸罩，她忍不住抖了一下，羞恥地別開眼。

方若臨給沈媛一個令人產生信賴感的微笑，在她耳邊說道，「別怕，你好美，在我真正進入你之前，你隨時都可以喊停沒關係，如果不喊停的話，我就繼續了。」內衣被脫下，丟在地上，方若臨的眸光投射在沈媛優美的身材上，纖細的腰、小巧精緻的肚臍、還有大小剛好的胸部，她的乳暈很小，粉色的乳暈嬌俏地挺立著，方若臨伸出右手食指，在她的乳暈上劃了一圈，欣賞著它瑰紅的顏色。

沈媛顯得有點不知所措，那調皮的手指弄得她舒服地想要呻吟，從小到大的矜持和傲氣卻讓她叫不出口，她的胸口不停起伏著顯露著她絕不平靜的情緒，她為了轉移注意力，也解開方若臨牛仔褲的紐扣，緩緩拉下，然後隔著內褲將他的巨大捧在手掌心撫弄著，感覺著它越來越硬，而他的呼吸聲也越來越不穩。

他俯身含住了沈媛的乳尖，用舌頭頂弄著，讓那粉紅的顏色染上光澤，疼愛完一遍之後，他又去調戲另外一邊，直到沈媛忽然挺直了身體，仰起脖子輕呼一聲，方若臨才發覺這小妮子竟然只是稍微玩弄她的胸部，就達到了高潮，他手指從後邊往她的下身一探，那股濕意給了方若臨莫大的信心，而高潮之後泛紅的女體，也讓方若臨差點控制不住自己。

他也相信，很少年輕力壯的男人可以抗拒這迷人的身軀。

沈媛第一次經歷高潮，難以置信的震撼讓她久久沒辦法說話。

方若臨的手指鑽進沈媛的長褲內，在她同色的內褲里摸索了一會兒就拿出來，放在沈媛面前，仔細地欣賞著指頭上透明的粘稠液體，湊到鼻尖聞一下，果然，女人的愛液都是香香的，帶著色情的味道，他還在沈媛面前舔了一下。

嗯……可惜在嘴裡卻沒什麼味道。

「你知道嗎？你好濕，我相信待會兒應該會很順利。」方若臨也脫掉自己上身的衣服，還有緊繃的牛仔褲，「來，你也來幫我摸一下。」沈媛有彈過好幾年的鋼琴，手指細長且柔嫩，但她在他的分身上撫過的時候，也仿佛在上面彈奏著樂器一般。

方若臨跨過沈媛的身體，雙腿岔開，跪在沈媛身上，他拉下沈媛的長褲，連帶著內褲一起扔在床邊，「你知道嗎？我看你第一眼的時候，我就覺得你就是那個楊怡兒，唯一的楊怡兒，不只是漂亮，清貴的氣質讓人看了一眼就難以忘記，連現在一樣，美得讓人移不開眼睛，而我則好像唐彥一樣，臣服在你裙底之下。」說完，方若臨張開沈媛雙腿，以自己的雙腿卡主，欣賞著那緊閉的密縫，裡頭不停地湧出晶瑩的液體，他伸出手撥開那神秘的蜜穴，先是瞧見嬌羞的粉紅色豆豆，然後是大陰唇，小陰唇，她的毛髮很稀疏柔軟，連最隱秘的地方都是美麗的顏色，讓方若臨忍不住讚歎女體的神奇。

「別看……」沈媛伸出手想要推開他，竭力夾緊自己的雙腿，無奈失敗，方若臨的食指輕劃那敏感的豆豆四周，速度甚至越來越快，「別，我可能又要……又要……」察覺到沈媛的眼神又透出迷離，方若臨才放緩手上的速度，讓她稍微冷靜下來。

第一次在一個男人面前坦露自己的身體，沈媛雖眼神仍然倔強，但偶爾無助的顫抖依然讓人心疼，方若臨疼惜地吻上這個女孩的嘴唇，設法想要安撫她害怕受傷害的心情，愛撫著她的耳朵，一遍又一遍，他發覺當他輕撫沈媛的耳朵時，雖然剛開始她會露出想要閃躲的神色，但久了之後，她會好像小動物一樣湊過去跟方若臨奪取更多。

方若臨脫下自己的內褲，戴上保險套，然後將分身的頂端抵住她的穴口，手指從她的耳後，慢慢到她的耳廓，拇指甚至摳著她敏感的耳洞，另一隻手則扶著自己的肉棒，頂端的碩大先是擠進去她的穴口，然後退開，進去之後又再退開，讓她的小穴逐漸熟悉他的形狀，之後他在一舉進去，直闖她小穴的最深處，「啊……」沈媛忍不住輕呼一聲，渾身緊繃了一陣子，額間的汗水滑落，被方若臨悄悄擦去。

方若臨知道為什麼了，這女孩的穴天生就比較緊緻窄小，難怪她自己沒辦法幫自己破處，連他在裡面要動起來也很難。

他摸摸她被汗浸濕的額頭，「乖，沒事，等疼痛過了就不會再疼了，放輕鬆一點我才拔出來。」

她長出了一口氣，聲音嘶啞地說道，「你……你在裡面不動一動嗎？」

方若臨其實有刻意壓制住自己的慾望，讓理智佔據，想要擺脫情慾的主宰，之前他答應幫沈媛破處，就不能趁人之危來紓解自己單身許久的渴望，他只是沒想到，沈媛竟然也在渴望他。

「動一動吧，我想你動一動。」沈媛微微抬起身子，讓方若臨進入得更深。

《下集待續》

演員的激情夜晚(1)

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