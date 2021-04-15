「開房間兩小時做三次？！」那些年你很年輕，所以衝刺到停不下來！

不管約炮幾次，每次到Hotel櫃檯說要「休息」，都讓我尷尬無比。此刻我的炮友搖下車窗，駕輕就熟地完成這一切，他用現金付款，旅館的發票另外放在旁邊，刻意和其他發票分開；我總是懷疑他有女友，或是結婚了，但他說他單身。

他三十七，我二十九，三小時的時間，他做完一次便溫柔抱著我睡著了。我知道他等下還要趕回公司開會，下午出來跑客戶放風，打個炮睡個午覺，聽他在我耳後輕輕打鼾，我也慢慢有了睡意。

想起第一次開房間的經驗，並不是為了約炮，而是因為和初戀男友各自住在家裡。有次到他家作客，他媽媽在家，前後不斷招呼我，後來抓到時間進男友房間，我也不敢做什麼，只是坐在床邊看他用電腦。

「我媽再不出門買菜，我們就去外面。」男友跟我說，然後找了他家附近的汽旅。真的要嗎。我有點猶豫。幹嘛為了做愛大費周章，這間汽旅兩小時要一千多塊，對學生荷包好傷。

他抓著我出門，我和阿姨說再見，坐上男友的機車後座，環抱著他，看他騎進寬敞的旅館門口，付了房間錢，把機車停在偌大的車庫，一進房裡，牆上掛著一幅男女交媾的圖畫，我忍不住笑出聲音。

「這裡氣氛很怪啦！」我小聲咕噥，男友把我抱上床，開始就不會怪了，他告訴我。他褪去我的衣服，親吻我的乳頭，一邊輕咬吸吮，我忍不住叫出聲音，想起在這個隱密的空間，我可以放肆呻吟。他要我張開雙腿，把臉埋進私處，他伸出舌頭舔著唇瓣，手緊壓著我的大腿，我扭動身體，覺得自己兩頰漲紅，下體不斷湧出淫水；男友起身，把硬挺的肉棒插進來，用力衝刺，陰道裡非常熱辣。

射精後男友抱著我親吻，我撫著他的背，有層薄薄的汗水，沿著往下偷捏他的臀部，他學我的動作，用力揉捏我的屁股，抓著一邊的臀肉，把小穴掰開，我細細呻吟，他覺得好興奮，從後面進入我。他壓著我的背，先是奮力衝送，然後慢下來，吻我的背部，頂進很深的地方，拍打我的屁股，接著高潮繳械。

他躺下來抱著我，看看還有時間，我們說起情話，我捏捏他的肩膀，輕撫他的腹部，往下握著疲軟的陰莖；他回應我，愛撫我的乳頭，過一下子，我感覺手裡的肉棒勃起，「啊～還要第三次嗎？」要啊，我回答他，壓到他身上，騎上去搖。

炮友只睡十五分鐘就醒了，離退房還有一段時間，他說同事傳訊息給他，他要先回去了可以嗎，我穿起衣服，上他的車，他把我放在最近的捷運站。

過去那些年，想想我們還年輕，抓著開房間短短幾小時，戀人吻著彼此，貪婪地不停做愛、做愛……。

內衣的一角 – 黛西 Daidai