讓女人高潮！姿勢對了，「性福」就有了

欣西亞妳好：有沒有哪些體位容易帶給女人高潮？妳有什麼好答案嗎？

前一篇和大家分享過帶給女人高潮的重點是：與其衝洞，不如搞定她的小豆豆。不過很多男人還是希望能在性交的時候讓另一半欲仙欲死，甚至和另一半共赴高潮，畢竟獨樂樂不如眾樂樂，如果能在衝洞的時候兩人都爽歪歪，一起射得乒乓叫，一定更加完美。那麼今天欣西亞就要介紹三個容易帶給女人高潮的體位，男生做愛時射精不再一人單飛，而是快樂的雙人成行。

體位一：狗趴式

狗趴式英文又叫做doggy style。狗趴式被公認最容易讓女人得到高潮的體位，因為從後上插入的深度更深，角度也更容易頂到G點，衝刺中女生感受得到男人衝撞自己臀部，以及寶貝球撞擊胯下的快感，是一套非常銷魂的套餐。一般來說，女生趴下時多以手掌壓床，在讚這裡欣西亞建議，如果想要製造更多的刺激，可以手肘壓床，或是直接用胸口趴在床上，讓老二以不同的角度插得更深。當男人在抽插時，女生的臀部要嘛隨之震盪，要嘛稍微向後稍微抵住，並同時加碼使用情趣用品，或者請男人伸手向前挑逗陰蒂，都可以令高潮加倍。

體位二：女上男下

女上男下英文叫做cowgirl style。女上男下受到許多女性歡迎，因為這個體位能夠讓女生自由控制插入的深入、角度，以及抽插的頻率。對男人來說不會太過刺激而且更為持久，有更足夠的時間慢慢和另一半攀向巔峰，有效縮短男女間高潮時差。

不過這裡我會建議大家不要用面對面的方式，而是女生屁股面對男生，兩個人的視線都看向同一邊的reverse cowgirl style。如果妳是新手，還無法掌握搖晃訣竅，那就請男生不要平躺，稍微用手肘撐起上半身，或是完全坐起來，如此一來，女生比較有安全感，也能靠著對方的腹肌輕鬆施力。在搖晃的時候，記得採取像是騎馬般前後搖晃的姿勢，而非上下彈跳，屁股可以稍微往後頂，讓他的老二摸到妳的G點。深怕被邊緣化的男生，當然是空出手向前挑逗陰蒂，或是兩隻手扶在她的臀部兩側，向下施壓或前後搖晃，試圖控制女生操你的速度和深度，讓整場性愛更有參與感。

體位三：拱橋式

拱橋式英文叫做bridge style。這個體位可以先從傳教士體位開始，男生雙膝跪在床上，雙腿微開，女生平躺在床上將屁股抬起、向上頂（或男人扶住她的臀部向上），再以手肘撐住上半身重量，接著老二昂然挺入。這個姿勢能帶給女生插好、插滿的感受，陰蒂能貼合男人的三角地帶，摩擦產生快感，也因為地心引力的影響，女生的下半身能稍稍往下，此時勃起的老二嘟嘟好頂到她的G點，兩人也可以隨時調整角度，男生跪姿的姿勢高低，或女生臀部抬高是30度或45度角，精彩度也不盡相同。

拱橋式的終極版本則是，男人讓女生的雙腳架在自己左右肩膀上，抽插深入直指核心。此時已經不是「摩擦生熱」四個字能形容，而是「摩擦升天」，靈魂出竅！

看完以上三個性愛體位，如果男人不想在埋頭苦幹時做白工，就必須掌握一個方向：在抽插時用你的螢光筆畫到女人的G點。螢光筆的粗細不重要，只要畫到重點就得分！要精準觸發女人高潮，秉持「淫海無涯，為勤是岸」的精神是不二法門。眼觀四方，耳聽八方，多問、多看、多聽、多學，問女伴怎麼做會讓她開心？觀察女伴生理反應、面部表情以及測溼度，聽她的命令或呻吟聲，從中判斷對方的愉悅指數，懂得營造前戲的氣氛和變換花招，相信你就會是個讓女人回味無窮的浪漫情人。

網路藝人欣西亞和shane

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