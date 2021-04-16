▲「性愛分離」是怎麼樣的存在？（圖／shutterstock）

「性愛分離」是怎麼樣的存在？

文／Denny

性愛分離，是個會隨時間、角色、狀態和經歷不同，而有所轉變的價值觀。

記得自己剛出社會那年，妳正準備支身到台北唸書，臨行前的幾週時間，妳總開著玩笑跟我說…

「如果我想要，可以找別人嗎？」

「是性愛分離喔，我還是只愛你一個的！」

字字句句，似乎在替我先打幾劑預防針，抱持著對妳的信任、還有因為害怕失去所選擇的妥協，我微笑著默許了這件事。

面對即將來臨的遠距離戀愛，我從背後替妳戴上新買的項鍊，天真對妳說道「看到它，要記得還有我在」，見妳雀躍的點著頭，便卸下心裏那顆沈重的巨石。

時隔不過兩個月，我們之間的關係，卻伴隨著中秋節後的颱風，風雲變色，我默許「性愛分離」的發生，不過妳的心，也早已離我遠去。

「說好的性愛分離呢？」

這段脆弱的關係，只維持了短短四個月，我們從此消逝在彼此的世界。

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時隔六年，經歷過幾段感情，看過的事情多了、心理素質變強了，最重要的是，終於遇見那個和自己想法相近、價值觀相同的妳了。

「今天的怎麼樣？有滿足妳嗎？」我邊摸著妳的頭邊問著妳。

前兩個小時，都和另一個男人在床上纏綿的妳，只是把頭一歪、皺著眉頭說「還可以啦，不過還是最喜歡你！」

這段旁人看似充滿危機、不安全的關係，卻反而牢牢的維持超過兩年時間，因爲我們都踩住自己的底線，清楚溝通過，並磨合出對「性愛分離」的共識。

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兩段故事，同樣是性愛分離的需求，卻有渾然不同的結局，我想「充分溝通」和足夠的「心理素質」扮演著最大功臣的角色吧！

性愛分離涵蓋的範圍很廣，約炮、綠帽、多人運動都是其中項目，不應該賦予「性愛分離就是約炮」這般狹隘的定義，兩個人才能有更多討論空間和深度。

同時，性愛分離是一種「選擇」，端看自己怎麼定義它，並且在什麼樣的狀態、什麼樣的心境、什麼樣的時間，可以接受這樣子的選擇。

就像本集的來賓 Hana ，在單身時，定位好「現在就只是想要來一砲」即可出門尋歡，單純享受肉體上的快感，絲毫不受感情和精神的束縛；在有伴侶時，性愛分離則是不必要的選項。

那對你而言，性愛分離又是怎麼樣的一種存在呢？

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