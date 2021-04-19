▲做愛就對了，也別忘了親吻我。他知道我喜歡看海，然後一邊喝啤酒配韓式炸雞，接我上車的時候，可以在後座看到「標準配備」。（圖／shutterstock）

做愛就對了，也別忘了親吻我

他知道我喜歡看海，然後一邊喝啤酒配韓式炸雞，所以在我心情躁鬱的時候打給他，接我上車的時候，就可以在後座看到「標準配備」。

「唉唷，很懂我，都不用我說就會自己準備」

「當然啊，這麼多年了，還不知道豈不是太不盡職」

「你是說當暫時的男朋友這件事嗎？哈哈」

「我可從沒把妳當暫時的女朋友，而是…」

「啦啦啦啦啦啦」我趕快發出聲音，阻止他繼續說下去。

我明白他對我的感情，畢竟守在我身邊好多年，也沒跟其他女生交往，我知道他在等我，可是我們太熟了，熟到沒有男女之間的感情在。

「唉唷，幾歲了還不會吃東西」他細心地幫我撥了頭髮到耳後。

「有你就好啦」我故意對他這樣撒嬌。

突然，他往我臉頰親了一下，我馬上轉頭看他，此時嘴角還沾有韓式炸雞的醬，他溫柔的用拇指幫我抹去沾醬，再寵溺地摸摸頭。

「你為什麼就是不放棄我」

「我也不知道，就是喜歡妳」

我放下油膩膩的韓式炸雞，擦乾淨了雙手，我把他的臉轉過來，大喇喇的親了下去，不管三七二十一了，說不上為什麼就是想親他。

「妳…妳」

「現在給你機會，你不要？」

「不是啊，妳不要開玩笑了啦」

「信不信我們現在就去開房」

「不信啦！做給我看啊」

「車鑰匙拿來」我伸出手掌準備要接過車鑰匙

他立刻一把牽起我，匆匆地收拾就上車了，坐在副駕的我看著他認真的神情，不免有了以前沒有的感覺。他找了一間看起來不錯的汽車旅館，問我好不好，我點了點頭。

進房之後，不免有些尷尬，這比見網友還緊張，他說他先去放熱水，約我等等一起泡澡，我又點了點頭，回頭看到他的時候，已經在浴缸泡熱水澡了，我走近他旁邊，然後拔開浴巾，緩慢的走進熱水跟他的懷抱中。以前從沒發現他身材練得很好，一把就把我抱起來，讓我跨坐在他身上，一坐下就感受到他的勃起，我雙手摟抱他的脖子，聞著他身上的精油熱水味，他開始撫摸我的背…

「早知道剛剛應該再讓妳多喝一點」

「不用喝太多，我也會這麼做」

我抬起頭，朝他的嘴唇親下去，真的從沒想過一個大男生的嘴唇這麼柔軟，是因為我從沒認真看待過他嗎？

「妳不知道我等這刻等多久了」話一說完，他揉了我的胸，親吻我的脖子。

順著水流的起伏，微微地剝開小穴，就這麼放進來了，我在水中扭動著身軀，將陰莖僅僅地包覆住，每動一次，我的小穴就緊縮一次，他仍細心地扶住我的頭，在他眼裡，我看見最真實最赤裸的自己，彷彿可以把一切都交給他。

他不是一個插進來之後就忘記親吻我的男人。

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