被吸住的性福快感！讓自己成為令男人戒不掉的好女人

親愛的欣西亞老師好：我有個問題，我和我男朋友做愛時，當他進入的時候我會痛，但過幾分鐘後就OK了，但當我覺得不痛的時候，他卻覺得我鬆了導致沒什麼爽感，請問該怎麼辦？

這位苦主的煩惱其實也發生在絕大多數的女孩身上，當堅挺的老二進入陰道時，因為內部原本緊縮的肌肉被寸寸撐開，除非情慾高漲、潤滑足夠，否則有些人確實會感到痛痛的、痠痠的、澀澀的，「秀皮」的人會覺得是單純的痛，心臟比較大顆的人則覺得是「痛爽」，然而隨著男生抽插，愉悅的感受自然而來，使得女生陰道的水位漸漸升高，陰道的肌肉逐漸放鬆，摩擦的阻力變小，接著就會發生愈做愈沒fu的窘境，這個概念跟乘坐海洋公園的滑水道有異曲同工之妙，它上頭都會放置流動的水以降低屁股跟滑水道的阻力，啊捏才夠古溜古溜讓玩的人能既順利又高速向下，因此，別說男生覺得沒那麼爽了，連女生本身也會覺得「原本摩擦的老二變成只是在胯下滑來滑去」，要不是親眼看見屌進進出出忙得一頭熱，否則應該會認為老二早已偏離跑道，像巴斯光年一般「飛向宇宙，浩瀚無垠」！XD

苦主也提到男友在做愛行進中覺得「鬆了」，顯示苦主是好人一枚，雖然「鬆了」會導致沒fu，「軟了」也是會影響愉悅度，苦主沒對男友反咬一口說：「怎麼不檢討是你自己軟了？」反而主動向欣西亞請教解決之道，讓我認真覺得她是個十分善解人意的好伴侶（按讚）。

那麼，既然炒飯會隨著陰道水位高＋肌肉放鬆而愈啪愈順、愈啪愈古溜，究竟有什麼方法可以避免這種事發生？總不能邊做愛邊準備衛生紙，定時把沾滿愛液的老二擦乾後再繼續捅吧？自然非也。今天欣西亞要教導各位女性「新歡縮的妙」之大絕招，讓妳就算水位高到能勝任春水堂老闆娘，也不怕GG被沖到太平洋。

欣西亞口中的「縮陰」，說穿了就是「凱格爾運動」，藉由提陰縮缸的向上牽引，讓女人能自由控制胯下的肌肉，當男人做愛時在妳體內抽插，可以試圖收緊陰道，偷偷夾屌，等於製造體內摩擦的阻力，讓他不再康普練裡頭太鬆、太古溜。有男人曾跟我分享女友對他施展「縮陰」的心得報告，據說老二如同被雙臂緊緊擁抱，溫暖、厚實、富有安全感，以往只是龜頭摩擦產生快感，但被夾住的時光，是「從頭到尾」整支老二被肉壁滿滿從四面八方包圍，每個抽插都如同電光火石迸發刺激有感，他感覺女友的穴穴猶如黑洞，緊緊、緊緊、緊緊把自己命根兒吸附住，明明是鮑魚結果變水蛭，明明是鮮花結果變捕籠草，讓他流連忘返，玩到根本不想回家…NO！是求女友別再吸緊緊拜託她放過自己（這有點誇張）。

凱格爾運動的養成很簡單，各位可以在平時做忍尿練習，就是在尿尿的中途突然縮陰，暫停排尿，忍耐個2～3秒，然後再解放，如此動作重複1～2次。或也可以購買道具，好比：聰明球、凱格爾運動球，在家放置陰道內然後練習，據說有道具會幫助妳比較好施力，免得頻頻縮小腹卻忽略重點在鎖陰。總之，凱格爾運動好處多多，不但讓妳的胯下變成宇宙黑洞，增加性愛熱度，也能增進肌肉緊實，不怕陰道鬆弛，有興趣的女孩能跟欣西亞一起練習，讓自己真正成為令男人戒不掉的好女人哦！

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