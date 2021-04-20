咖啡廳裡的「小確性」(6)

▲你眼鏡下的雙眼會放電，是這咖啡廳裡的「小確性」。（圖／shutterstock）

「你戴上眼鏡是對的……」

「這雙眼，會放電……」

她觸摸著他的臉頰，輕聲呢喃，視線被這雙迷人的眼神吸引，興奮的電流在她身體裡竄著，她的腿間悄悄升起一片熱度。

男人的眼神像是會笑，一個對望之後，他埋入她的胸脯間，汲取她身上馨香的氣味。

「我喜歡這個味道……」

他的手指揉捏著柔軟的雙峰，指尖輕掐著粉色的蓓蕾，她的嘴逸出低吟，小手在他身上游走，脫去了他的衣物。

他的身軀是白皙而精實的，沒有粗大的毛細孔，如同他的手一樣，修長而漂亮，每一寸線條恰到好處，不是粗獷黝黑的那種陽剛男人味，卻同樣使女性著迷。

她吻著他的下顎，情不自禁地探索著他的軀體，男性的手指也在她身軀上點燃一簇簇火焰，指尖愛撫過她的鎖骨、肚臍、雙腿間捲曲的毛髮，最後停留在陰核上。

「嗯嗯……」

她大口吸氣吐氣，體內的溫度升高，甬道口沁出了汩汩濕意，耳邊傳來男人拉下長褲拉鍊的聲音，她張開了腿，腿間的空虛感瞬間被填滿。

她的肉壁興奮地一張一縮，硬挺的男根深深沒入甬道內，她忍不住地呻吟，他卻比她更有耐性。

「慢點……」他輕聲說著，吻著她微濕的鬢髮，拇指逗弄著毛髮下的小核，確定她夠濕了，他才開始律動。

「啊……喔……」

單身空窗期太久，她身體興奮的速度超乎自己所想，雖然夜晚偶爾會自慰，但總是不如真實的肉體交纏來得讓人滿足……

她惡羊撲虎，一個翻身將他推倒在沙發，自己順勢跨坐在他腰桿上。

「你太慢了……」無法解除她身上的慾火。

她調整好角度，雙手支撐在他的腹部上，臀部前後挺動起來，讓勃起碩大圓潤的龜頭直插甬道最深處。

「唔……」男人發出低沉的呻吟，「妳……真熟練……」

「才不，我只是想很久了……」

她翹挺著臀來回擺動，操縱男根戳刺抽插的方向與角度，最後臀部畫圓，陰道肉壁劇烈地收縮，男人掐緊她的腰肢，猛力一挺……

她發出高潮時的尖叫，男人同時悶哼一聲，她感受到一股熱流在她甬穴內射出，在身體裡不斷堆積的熱度終於獲得釋放。

一股強烈的熱意衝上腦門之後，她氣喘吁吁地趴在他身上，任由他停留在她體內。

終於，吃到了。

她露出滿足的笑靨。

《下週待續》

咖啡廳裡的「小確性」(1)

咖啡廳裡的「小確性」(2)

咖啡廳裡的「小確性」(3)

咖啡廳裡的「小確性」(4)

咖啡廳裡的「小確性」(5)

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