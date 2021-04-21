演員的激情夜晚(3)

待沈媛的眼神蒙上了屬於情慾的迷離，方若臨知道她的疼痛已經過去了，他伸出手，撫過沈媛濕潤的花蕾，上面因為激情而腫脹的豆豆敏感地綻放著，讓沈媛忍不住閉上雙眼，想要抵禦那讓她沉淪的快感，身體卻誠實地朝那誘人的健美男體，靠近再靠近，「我想要……」

終於，方若臨再也控制不住地將分身使力插入她不斷湧出蜜液的小穴，因為工作忙碌許久沒有發洩過的身體難耐地衝刺著，他雙手也抱著她纖細的腰，一個使力，輕鬆地將沈媛抱了起來，讓她的下身與他的熾熱緊緊相依，互相鑲嵌在一塊兒，沈媛全身的重量都放在方若臨身上，只能無力地依靠著他，刻意壓抑住即將脫口而出的尖叫，那種全身力量集中在下體的刺激讓人感到顫慄不已，卻又忍不住想要獲得更多。

方若臨有力的雙臂微微抬起她，然後又猛地放落，摩擦的快感讓他忍不住低吼出聲，兩人好像拋棄了理性的野獸，不停交合著，雖然沒有愛情的成分與催化，卻又更加的原始，淋漓盡致地享受著。

他將沈媛放倒在地上，靠著她的單人床，拍拍她白嫩的臀部，「轉過去。」他沉浸於情慾中的聲音嘶啞又磁性，讓沈媛忍不住聽話地轉身。

她感覺到那火熱的肉棒摩擦幾下她的臀縫，抵著她渴望的穴口，已經沾染上晶瑩液體的頂端一下子突破穴口，又惡意地悄然退開，反反覆覆讓她不知所措，直到感覺到有透明的水珠滴落，他才順著那讓人窒息的濕潤侵入，惹她忍不住脫口的嬌吟聲。

終於她就著這個趴著的姿勢，感覺自己彷彿是荒洋裡的一扁小舟，被再一次的高潮所淹沒，控制不住身體的顫抖和痙攣，讓她受不了地哭叫出來，而方若臨也不肯放過她，繼續用更狂的姿態進入她的小穴，他分身更快速地摩擦著她因為高潮而收縮的穴道，淫靡而狂野的水聲，兩人獸般的低喘充斥著這簡陋的小房間。

方若臨最後一次低吼，將自己釋放在她的體內。

方若臨的肌肉線條很迷人，富有力量的手臂撐著地，避免壓壞嬌小的沈媛，他單手就將沈媛抱起，把她輕輕地放回單人床上。

他知道經歷情慾之後的女人比任何時候都還要脆弱，需要更多的時間才能夠緩過勁來，他就慢慢地拍著她的背，等她慢慢恢復。

窄小的單人床上躺著兩個陌生的人，也是兩個赤裸的人，兩人安靜著，靜聽彼此的心跳聲和規律的呼吸聲，卻又感覺比任何時候還要靠近。

「謝謝你。」等回過神來，沈媛依戀著方若臨的溫柔，輕聲說道。

方若臨將身體撐起來，坐在沈媛旁邊，「希望剛剛我給你的是美好的感受。」這次絕對不是方若臨第一次一夜情，他還在念大學時跟前女友分手那段難過的時間，也浪蕩了一陣子，玩過也睡過不少女生，但沈媛卻給他很特別的感覺，至少跟她上完床之後，心是滿足的而並非空虛的。

沈媛也坐起來，套上被丟在旁邊的內衣，「我也是。我真的沒想到我會……」彷彿忽然想到了什麼，她下床，穿上內褲和套上上衣之後，從書桌上拿了劇本，回到正在穿褲子的方若臨身邊，「我對這個《禁女色》劇本有點疑問，不知道可以問你嗎？」

方若臨是個在拍攝之前會將劇本背到熟透的演員，他看見沈媛的劇本滿滿都是螢光筆和註解，還有被翻過很多遍的皺褶，上面清秀的字體如沈媛的人一樣，清瘦而優雅，方若臨自然很願意幫她解惑。

《禁女色》裡有一場戲，在一個濃霧之夜，楊怡兒被一個胖員外脫光之後綁起來，掛在房間的屋樑上，胖員外惡意地給她硬灌了不少春藥，讓她渾身瘙癢，卻因為雙手雙腳被捆綁而動彈不得，所以扭動個不停，想要設法緩解那侵犯著她神智的情潮。

「什麼揚州第一名妓，也不過如此，喝了一些醒酒花就好像一名蕩婦一樣。」胖員外冷酷地嘲笑著，伸出胖嘟嘟的肉手，往上顛了顛她的下身，然後用力且快速地磨著她漲紅的花蕊，受不了的刺激讓她咬破了雙唇，喝著自己的血讓她勉強可以保持清醒。

胖員外的厚唇含住了她的耳垂，細舔幾下，在她耳邊說道，「你的洞已經濕成這樣還要故作矜持嗎？」他兩隻肉掌一手一邊地抓起她的胸部，拇指不停地在她的乳頭上打轉著，時而摳弄時而捏玩，讓她的胸因為他的肆虐而呈現殘酷的淡紅色，襯著她雪白的肌膚，有一種讓人急於征服的美麗。

胖員外的手順著她的腰部曲線往下滑，開始拉扯著她稀疏的陰毛，甚至撥開她的下身欣賞著愛液落下來的美景，終於她忍不住低聲求饒，「不要……求你……」，因為繩子的牽引而大張著的腳，她最隱秘的地方，被身不由己地侵犯著，被肆意地撫摸著，而自己也無法控制地覺得暢快舒服，強烈的罪惡感讓高傲的她濕了眼眶。

「怎麼樣？想要更多嗎？」胖員外白白胖胖的手指插入她早已濕潤的穴道，來回摳挖著，還在裡面不停變換著角度探索著，疼痛終於讓她留下了眼淚，卻還是因為春藥的催化而達到了高潮。

這時一個醉醺醺的男人破門而入，她看清楚來人之後，失控地崩潰大哭，「你走！你滾，你給我滾！」

《下集待續》

演員的激情夜晚(1)

演員的激情夜晚(2)

貓說