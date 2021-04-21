最後一次的分手炮(5)

▲最後一次的分手炮。人長得帥果然比較順利，他退伍很快就有工作了，而我萬萬沒料到當完兵的他，花心的個性又故態復萌了。（圖／shutterstock）

他退伍很快就有工作了，人長得帥果然比較順利，而我萬萬沒料到當完兵的他，花心的個性又故態復萌了。

「都是為了工作好嗎？那是客戶、客戶！妳可不可以不要這樣神經質？」在我質問他手機通知為何好幾個女人的名字時，他露出了不耐煩的表情回答我。

「我神經質？你業務量到底多大，一個晚餐時間可以跳出五個女人的訊息，請問你到底有多少客戶？都只有女的嗎？」我不甘示弱地回嗆他。

「天啊，又不是每個客戶都會成交，妳真的以為業務很好做喔？跟妳一樣打打字聊聊天就能賺錢？」他把碗筷一放，拿起手機就往廁所走去。

「欸！你什麼意思？客服就不是工作嗎？你當兵的時候房租還不是我一個人在付！」我還沒追上去他就用力地把廁所門關上，這應該是我們第一次吵這麼兇。

然後就有第二次、第三次、第四次⋯⋯直到我不再過問那些訊息，我們也不再像以前那樣會牽著手去看電影，一起逛超市買菜回家煮飯。

只有做愛不變。

他還是會在週末的早晨，從我背後抱住我，用鼓起的下體頂在我的屁股。如果我沒有拒絕，他就會伸進我的衣服，輕柔地撥弄我的乳頭，直到乳頭變硬挺出來，再用指尖繞著乳頭劃圓，這時候我都會起雞皮疙瘩，全身都酥酥麻麻地。

通常這時候我就會轉過身，趴到他面前，用我們最喜歡的舌吻開啟美好的晨炮。

我們真的特別喜歡舌吻，濕潤的舌頭與舌頭間會產生淫蕩的催化感，每舔一下，性慾就高漲一些；我們喜歡嘴唇碰到嘴唇的情況下舌吻，而不是魯莽地伸出舌頭互打，那就少了「渴望」的感覺了。

而且無論前一晚吵得多難看，只要一親到他，那些怒氣就全消了，僅有滿滿的性慾流竄在我們的舌間。而所有思緒都被這個吻給控制著，身體會自動開始撫摸跟抓捏對方，好像掌心是第二張嘴，能幫我接著吃掉他。

把他吃掉，吃進我的身體裡，讓我們合而為一。

所以每到假日我們就會因為做愛和好，不過僅止於做愛後的溫存是一如往常，再隔個半天一下午的，我們之間又會長出一道隱形的牆，講話都小心翼翼避開地雷，連一起出門的興致都大不如前，比較像是在完成生活上的必須瑣事。

不過，我知道他還是愛我的。

在買菜的時候他總是先拿我喜歡的菠菜、騎機車回家的路上他會抓我的手抱住他的腰、每當我下班很累時他會睡眼惺忪地幫我吹頭髮。

那些他以前會做的小事，有一些都還是不變，只是我們多了一些會引起爭吵的大事，跨也跨不過去…

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

Mrs.L 好攝戀人