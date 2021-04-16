和男友交往三年，敵不過閨蜜一句：「要不要開房間？」

男友說要分手的時候，Ａ還覺得很奇怪。那天男友下班回家，正眼都沒看她一眼，後來她撒嬌說要吃宵夜，男人拿泡麵去煮，她在後面抱著他，她覺得他們都喜歡這樣如常平靜的日子，輪流下廚，或去巷口買點東西，窩在一起看Netflix，不知不覺交往過了三年。

吃完泡麵洗過澡，她依偎在他懷裡跟他要，他微微皺著眉頭，沒有說話。她起身脫他的衣服，親吻他的胸口，沿著肚腹往下，臉頰磨蹭他疲軟的肉棒，直到下體逐漸鼓漲，她為他口交，一邊褪下自己的內褲，找出保險套幫他戴上；全部都是她主動的時候不是沒有，她也滿喜歡的。她騎到他身上，聽見他吐出低吟，她也興奮擺起屁股，在他身上搖啊搖，他伸手愛撫她豐滿的胸部，揉捏乳頭，一直以來，他都喜歡她那對漂亮的乳房，白皙柔軟，鑲著好看俏挺的乳頭，他是真的覺得她可愛，可是如今卻也沒那個心思了。

他們用背後的姿勢高潮射精。他躺在她旁邊一下下而已，就開口說了要分手。

男友說他可以搬出去住，很快收完行李。Ａ忍著不快的情緒，為什麼我要接受這樣分手，你可以暫時搬出去住，幾天之後我們就會和好吧。之後Ａ的好友圈卻都馬上知道他們分手了，「前」男友還跟他們的共同好友Ｂ越走越近。

她也才知道，那時是她帶他去朋友的聚會，唱過歌玩過桌遊，幾次Ｂ卻下班偷約男友出來吃宵夜。一開始他們的話題都是Ａ，後來他們慢慢聊起自己的事。「要不要開房間？」跨出這一步，就會不一樣了，接下來大概要付出很大的代價。

即使朋友圈都排擠「前」男友和Ｂ，Ａ並沒有覺得比較好受。為什麼是我的好姊妹，為什麼跟她上床？

Ｂ和Ａ是全然不一樣的女生。Ｂ很瘦，身體薄如紙，說話很小聲，相較起Ａ很不起眼。誰知道那樣的她被男友輕輕接起，說要照顧她，說要好好在一起。

那天Ａ在臉書上打了一篇長文把這段感情中的欺騙和背叛不吐不快，所有人也都挺她，甚至刪了男友和小三的好友；但在很久很久以後，Ａ在某個朋友那裡得知，他們還在一起，甚至規劃要結婚，共同好友裡已經有人說好要去當伴娘。

誰也不知道為什麼，愛情可以這樣從天而降，發生在該死的男友和閨蜜身上。Ａ晚上睡在現任男友旁邊，是的沒錯Ａ有現任，可是她一想起這件事，還是如此不甘心。

那晚她整夜都沒睡好。

內衣的一角 – 黛西 Daidai