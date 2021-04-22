曖昧期遇到這四種情況，真的可以對他說Bye了！

▲好不容易跟有點感覺的網友見面，他卻在曖昧期就踩到這些雷點，真的可以對他說Bye了！（圖／shutterstock）

現在網路交友如此方便～～連我老公都是從IG上認識的，更不用說歷屆的 #字母男孩們，各個都託不同的交友軟體所賜。

不過時代變太快，蘿拉我已經跟不上交友軟體的更新，所以這次不是要說那些交友軟體好用（雖然也有聽說），今天要講的是「好不容易跟有點感覺的網友見面，他踩到哪些雷點就可以放生了？」

但我相信妳看完還是有可能捨不得放生，不過沒關係，蘿拉我就醜話先說給妳當一個參考，說不定妳這次真的遇到了月老牽的有緣人，怎麼雷還是怎麼對妳的味，我也一定會祝福妳～

畢竟對有些人來說，不怕男人雷，就怕自己先暈船。

好咧，我就言歸正傳。

首先說明以下的四點情況用在「陌生交友後的曖昧初期」，還沒牽手擁抱親吻愛撫跟上床，對我來說就是第一次見面啦，但如果你們見了三次面還保持距離也算啦，每個人的節奏不同，至少你們頻率相近。

第一點：「聊天聊到一半中離，再出現已經是天明。」

有經驗的人都心知肚明，聊天話題還沒中斷，突然消失卻未告知，實在太有問題！這不是沒禮貌的行為，是絕對是有蹊蹺！尤其還不到睡覺時間，或者是早早跟妳說晚安，跟往常作息時間差異很大的，要不是旁邊多了一個人，就是今晚要去別人家過夜。

第二點：「頻繁扯到性愛話題，三圍尺寸很好奇。」

我不知道那種還沒見面就聊色的網友，妳怎麼還會期待跟他發展一般的戀人關係？

（這一點實在不需要多說什麼，不過我也曾經鐵齒過，認為內在會改變一切，後來發現只會改變我的心意，不會改變對方的性慾。）

第三點：「約見面很有心，講行程都隨妳。」

除了對行程很隨便沒意見之外，還有一種是直接有一套完整SOP的，小心餐廳店員還會對妳使眼色，搞不好已經是他這個月帶去的第五位女性了。

見面是一件很重要的事情，如果你們很聊得來，對於見面行程應該都會有個方向，而不是完全搞不懂妳喜歡看電影還是戶外運動，更不用說是拿出自己的SOP，對每個約會對象都同一套，這種人以後遇到問題也只是花錢了事，不會真的用心溝通。

第四點：「兩眼一直巴著妳，獨處馬上手腳來。」

妳以為他緊緊盯著妳，是非常喜歡妳，開心地上了他的車，以為幸福真的就來臨，殊不知一個紅燈先摸大腿，下個紅燈就問妳要不要休息。

沒錯！雖然我很提倡「試車」，但這種連一次、兩次見面都忍不得的，別聽他說「我單身太久，才會這麼想要」這類屁話，又不是國中生睡個午覺都能夢遺。

做愛很棒，如果氣氛真的不錯，順勢做愛也不是問題。

但妳一定不希望在關係還沒確定時就先上床，他問妳「可不可以？」想的是插進去，妳想的卻是「可不可以在一起？」

啊這時候到底要怪他「對愛情不勇敢」，還是怪妳面對愛情太勇敢？

人家搞不好從頭到尾想的都是做愛，妳卻誤將他的殷勤當作是戀愛。

除非妳也沒有那麼非他不可，或是還沒有打算談戀愛，只是想來場「戀愛炮」，那我就雙手贊成這種地雷對象了。

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