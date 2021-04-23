▲密室，像是另一個世界，讓人卸下武裝，呈現赤裸的原欲，展開魔鬼歡愉調教。（圖／shutterstock）

暗藏在日式雜貨店裡的密室，像是另一個世界，讓人卸下武裝，呈現赤裸的原欲。我白天依然在資訊公司當個普通的上班族，但在文書處理的空檔，我總會不自覺地想起女王對我發出的邀約：「妳有興趣進一步探索自己，並且試試看這份有趣的工作，當作妳下班後的第二人生？」

我也不知道我是S傾向還是M傾向，我是個支配者或是被支配者？

但就像女王說的，在這個偽善泛道德的社會裡，所有和性相關的人事物都會被污名化，如果我踏進去了那間密室，我就變成性工作者了嗎？

整整一個星期，我就這樣反覆地跟自己對話。看著放在皮夾裡的那張名片，猶豫不決。直到我在茶水間聽到了同事們談論的八卦……。

平常就愛碎嘴的小珍和業務阿輝哥邊喝咖啡邊聊著。儘管小珍壓低了聲音，但茶水間裡的我仍然聽得一清二楚。

「你知道去年離職的美惠嗎？」

「喔！好像有印象，那個白白瘦瘦長得還蠻可愛的客服小姐嘛！」

「就知道你們男人很豬哥，長得可愛才會記得，她只來幾個月也有印象。」

「別這麼說，還不是因為妳們都笑她講話聲音很卡通會被客戶誤認為小女孩接電話，我才有印象的。」

「對，她聲音的辨識度很高。我上個週末去參加一場活動突然聽到很熟悉的聲音，就過去跟她打招呼，兩個人聊了一下。她說她在當義工耶，手天使……」

「什麼是手天使？」

「就是幫身障和視障人士提供免費打手槍服務的義工團體啊！」

「真假？！還有這種事，那我可以去嗎？」

小珍拍了拍阿輝哥的手臂：「你白痴啊！那是殘障人士去的，你是要戳瞎眼睛還是讓我打斷你的腿啊？」

「哈哈哈……都不要。」

「而且你叫你女朋友幫你就好了啊！」

「哈哈，那她會先折斷我。」

「吼～很煩耶……」

兩個人邊聊邊離開了茶水間，沒機會聽到他們對手天使的看法。我是沒有手天使那麼偉大的服務精神，但或許我可以從另一個角度來看待「性工作者」，只要我自己很清楚我在做些什麼事，又為何而做。

回到座位上，我在下班前打了名片上的那支電話。

「Hi～我是Sandy。下班後可以過去店裡聊聊嗎？」

「當然好！我一直在等妳的電話，歡迎妳來。」

這天我很快地收拾東西就打卡下班，在公司附近吃了一碗拉麵，然後前往日式雜貨店。

第二次進到店裡，和第一次的心情完全不同，多了一股難以言喻的興奮。男店員依然和藹可親地引領著我穿過店內空間進到後面的酒吧，而今天女王就在吧檯邊等我。

她眼神帶著笑，穿著很日常，不像上次那樣的火辣黑色馬甲和高跟鞋，連臉上的妝也淡了許多。少了女王般的氣勢，多了大姊般的溫柔。

她解釋著：「今天沒有客人，我也不是工作模式。很高興再次見到妳，吃過晚餐了嗎？」

「吃過了。」我簡單回應著。

「很好，那跟我來吧！」我跟隨著她的腳步，再度開啟另一個世界的大門。

（未完待續-每週五更新）

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