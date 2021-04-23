肆無忌憚地探索我的身體禁地　飲食男女，為愛而性

文／吐司里斯

週五下班的夜晚，我獨自佇立在酒吧吧台前，觀賞著酒保賣力地搖著雪克杯，饒有興趣地盯著我。可惜今晚我想要的不是你，想到此處我眼角餘光放在手機銀幕上，等著男人的訊息。

微醺之際，我遠遠瞧見男人的輪廓，熟悉的微笑，不慍不火的眼神，讓我猜不出今晚的他有何打算。吧檯邊的我溫順地靠在他肩膀旁，貪婪地聞著他成熟香水的味道，一如繼往的木質與海洋基調，清新舒服且溫柔的氣息，讓我不由自主地向他又靠近一點。他不知道此時此刻，我下面已經微微的滲出水，私密處脹熱且潮濕，昏暗的燈光隱藏我微紅的雙頰，我瞟著你的側臉，發現你直勾勾的盯著我，讓我更害羞。

待你幾杯酒水過後，感覺你的手更加大膽地探索我的身體禁地，肆無忌憚的撩撥我的大腿，有好幾次撫摸到大腿內側，靠近時的鼻息吹在我脖子上，讓我忍不住顫抖，你得意的笑了出來，牽起我的手，說要找個地方休息。不愧是我的大叔，平常是道貌岸然的科技公司主管，我曾經的大學長與上司，在前公司總是對我相當嚴厲，或許在我下定決心取得你認同的時候，就已經掉入你的手掌心。

一進摩鐵房內，我興奮的像個孩子，打開房內每一盞燈，欣賞富麗堂皇的浴缸，調皮地跳上跳下，把玩房間的物件。男人只是靜靜地看我耍寶，直到我的好奇心散去，才緩緩的靠近過來，將我摟進他的懷裡，蠻橫地親吻我的嘴唇。

「舌頭伸出來」男人命令道，手不安分伸向我襯衣裡頭，熟練的搓揉我的乳房。我聽話地伸出舌頭，男人霸道地用他的舌頭勾起我的舌，同時也勾起我的慾火，兩條舌如蛟龍般纏繞著彼此，已經分不清是誰的唾液。我喜歡男人熾熱的眼神，與他不拖泥帶水的命令口吻。「跪下來，小母狗」男人再此說道，並將我的頭按捺下去，同時脫下褲頭，映入眼簾的是一大包，收在緊身內褲內的腫脹。男人將我的頭帶到面前並脫下內褲，巨大的肉棒彈在我臉上，使我嬌嗔了一聲。男人似乎因此更加興奮，拽起棒子拍打我的臉頰，示意要我吃下去。帶著幾分羞辱感，我張開嘴津津有味地吞吐男人的下體，男人舒服的仰頭吼叫，我彷彿可以感受到他棒子在我嘴舌中的跳動。

一番吞吐後，男人將我抬起，褪下我的丁字褲，握起棒子插入我的體內。正待我適應久違的插入感時，男人悄無聲息地往我體內深處挺進，我忍不住驚呼，隨著不自主地呻吟，環繞在整個房間。熱與酥麻是我當下的感受，眼下這個男人擺脫以往的斯文，如野獸般對我的身體發洩慾望。在我還沒搞清楚狀況時，男人抱起我的身子站起，使我整個身體懸空，唯一支撐我的竟然是我與男人之間交合的部位，這使我更加羞赧，無意識地喊著他「爸爸」。

不知被抱在空中多久，男人才將我放下，而我早已無力地依偎在他的胸膛，但男人似乎還不願意放過我，大手一掌拍打在我的屁股蛋上，又是一陣不斷地挺進我的花蕊深處，我再也忍不住放聲淫叫出來，感覺我不再是平常時的自己。幾次變換姿勢後，男人以傳教士再次挺進我的體內，我感到下體酸麻，輕喊著「爸爸，我不行了」，但這似乎更讓男人歡欣鼓舞，加快他抽插速度。突然一陣無法控制的狂潮，沖上我的腦門，令我幾近無法思考。男人看我欲掙扎，便掐緊我的脖子，使我無法動彈，並用力地進行活塞運動。不知高潮幾次後，我早已累得體無完膚腦袋空白，依偎在男人的臂膀上，此時才意識到我的眼淚已經奪眶而出，浸濕了睫毛與雙頰，每當男人插入我深處時，除了酥麻感，總伴隨一陣強烈而莫名的悲傷，身體忍不住地顫抖。或許此時此刻，這才是最真實的我，相對於壓抑的日常，我悲鳴了出來，理智與身體不再受到控制。

—————————————————————————————————————-

綜觀人類的演化發展史，「生存」與「繁殖」是人類最原始的本能，我們為生存進食，為繁衍下一代而交配，這些都是根植在人類的基因。試想遠古時代的原始人類，尚未有農耕技能，過著捕獵與採集的生活，一但發現食物，例如獵捕到大型動物，原始人將會狼吞虎嚥，盡可能在食物腐敗前，大量進食並處存成身體的熱量，這或許就是最早的「貪食行為」，可以解釋現今人類對喜歡食物的慾望與暴食的行為。

在遠古醫療不發達的時代，人類的平均壽命甚至不到三十，女人懷胎就要足足十月，更遑論因疾病、戰亂等不可抗力因素死亡的人，古時人要能順遂平安長大，比我們想像中還更不容易。因此「繁衍下一代」似乎不僅是本能，更成了社會價值觀命定的職責。為了血脈的延續，人類頻繁的交配，繁衍後代並儘可能的多生幾個孩子，避免早夭等情況造成的子嗣斷脈。

透過遠古至今的人類發展，我們觀察不同時期，人類對於事物的認知、情緒與反應，透過觀察與研究的歸納後，用於解釋人的心理狀態與行為模式。特別是以心理學解釋性愛的不同反應，我們往往會發現這些反應，與一般認知的道德觀相距甚遠，如「戀父、戀母情結」、「特殊性癖好 」、「性障礙」等，釐清這些心理狀態，或許可以進一步解釋「綠帽癖」「多人運動癖」「BDSM」等性癖好，明白為何自己總是對年紀大的成熟男人或女人產生興趣、性致。如節目來賓「未來心理師」提到的，心理學與性愛是相輔相成的關係，欲窺知這些性愛行為背後的故事，我們必須探就人的心理狀態、後天生長的環境和回歸人類本能的行為。

「飲食男女，人之大欲存焉」，我們人類因本能驅使，繁衍生存至今。飽暖後而思淫慾，雖然現代社會男女關係複雜，有趣的是我們仍為愛而性愛，為在意的人揪心，如古人一般產生愛恨情仇，擁有各自不同的情感。我們依循著社會道德觀的框架活著，許多時後壓抑著自己真實的情緒與想法。夜深人靜、百無聊賴之時，我們才可以平靜的面對自己，進行一段靈魂的對話，又或是將死之際，我們才能放下心的枷鎖，面對自己真實的想法，又或是在亢奮如看到人生跑馬燈的高潮時，我們才能釋放真正的自己。

依舊記得那晚床上大哭的那個女孩，大汗淋漓後，彷彿也將她整個壓抑的情緒都釋放出來。因為潛藏在內心深處的心理情緒是如此的陌生，害怕與不安爬滿全身，這是從未體驗過的身心狀態，讓女孩如此的寂寞孤單。此時只想依偎在男人的懷裡，渴望他的保護與溫度，而女孩也更加傾心於男人，毫無理由的喜歡上他。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 ___Ep.32 – 從心理學看性愛___ 聽後感。

想聽更多＿_Ep.32 – 從心理學看性愛＿ 詳細、生動的內容？

不要錯過 Podcast 節目「Shout Out Sex—無性不談」。