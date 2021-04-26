▲我們都只是孤單的靈魂。在感情中，每個人都會遇到傷心欲絕的情況。（圖／shutterstock）

在感情中，每個人都會遇到傷心欲絕的情況，我也不例外，身上的錢都付出給一個渣男之外，還被他外面的小三嗆爆，搞到我無心工作也只好辭職，在我什麼都沒有的時候，選擇先回老家休息。

老家在山上，所以可以心無旁鶩的休息，每天看著奶奶養在外頭的鴨群，總是成群結隊的跑來跑去，連他們都有伴，而我沒有…

「唉～我現在連鴨子都羨慕」我起身走向鄉下鄉間小路透透氣，不然我自怨自艾的氛圍又要起來了

在我們鄉下這裡，只有一條街是比較熱鬧的，我觀察到其中一家攤販的年輕小老闆，好像是幫忙爸媽攤販的樣子，不熟練的問候客人，卻始終帶著微笑，可是吸引我注意的，是他捲起袖子露出來的肌肉線條，這種等級在健身房，應該也會被其他男生羨慕的。此時，我跟他不小心對到眼，他也對我笑了笑，我禮貌的回點頭之後，就先行離開。

回到我的小房間裡躺著的時候，我滿腦子畫面都是剛剛那個男生，想睡個午覺都睡不好，偷偷從抽屜拿出陰蒂按摩器，想要意淫這個男生一番。

「阿紫～阿紫，我要介紹陳媽媽兒子給妳認識」阿嬤通常沒在等我應門，就這麼衝進來

我一個措手不及，還沒關電源，就把按摩器夾在雙腿中間，我面露難色的叫阿嬤先出去，魂魄差點飛走！

回到鄉下，妳就是需要任長輩擺佈，需要認識很多「某媽媽的小孩」

我稍微整理之後，下樓一看，是今天看到的那個陽光男！他最近也剛好從都市回鄉下休息一陣子，我心想，原來我人生的幸運都落在這種地方。打了招呼後我們立刻留下對方的通訊帳號，在當天晚上，我們就聊了起來，不是正常聊天，是直接聊色！

「好想躺在妳胸懷裡睡覺」

「不如，一起抱著睡吧？」想打炮的慾望一上來，我真的什麼話都說的出來

擇日不如撞日，深夜他開著車來我家接我，載我到他們家經營的小木屋民宿，他說今天剛好沒客人，想叫多大聲儘管叫。

我圍著浴巾走出浴室的時候，看見他大字形躺臥，手枕著頭在床上滑手機，他瞧見我的時候，露出溫柔的微笑，並伸出手要摟住我，我一把就躺進他的臂彎裡，自然而然的接吻，緩慢的拉開我的浴巾，我害羞地擋住胸部，他則是慢慢引導我鬆開雙手，他看了之後稱讚我真的很美。

他吻遍我的全身，我的肩膀、我的背、我的手指，還包含我的私密處太久沒被舔的緣故，我很快就高潮了，他順勢把手指放了進去，他心機的觀察我的表情，敏感地帶很快就被他找到了。

我們激情的肉體碰撞聲，跟外頭田野的蟲鳴形成很強烈的對比，我越大聲，外頭也不甘示弱，他扶住我在碰撞時劇烈搖晃的胸部，一邊抽插一邊揉捏，我想這是近期最美好的性愛，很快看對眼，性事也很合。

後來，我們各自回到工作的城市，偶爾孤單寂寞就會聚在一起，交往這回事嘛，我們很有默契地都先不提，享受我們現在很微妙的關係。

喜歡我的故事嗎？ 歡迎追蹤我唷

臉書粉絲頁：卡卡小姐–情慾專欄小說

生活日常IG每日更新 : miss.caca