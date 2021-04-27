咖啡廳裡的「小確性」(7)-完

▲他輕嘆「妳比我想像中的熱情數百倍」，兩人享受著這咖啡廳裡的「小確性」。（圖／shutterstock）

他享受著停留在她體內、甬道一縮一張吸纏著他性器的感覺。

「嗯……」他發出舒服的輕嘆，撩撥著她凌亂的髮絲。「妳比我想像中的熱情數百倍。」

她倚著他的胸膛，氣喘吁吁地說：「你以為我會很矜持嗎？」

「直到剛剛，才知道不會。」他揉揉她的髮頂，「之前我一直只感覺，妳經常來光顧，然後三不五時會與我對上視線……」

「我偷窺得這麼明顯喔……」她無奈嘆息，「都這麼明顯了，你到今天才主動出擊？」

他疲軟的男根徐徐滑出她體內，感受到她的雙腿同時敏感地輕輕顫了下，他伸手從桌上抽了幾張衛生紙，為她擦拭私密處淫濕的體液。

「男人也怕是自己想太多好嗎？況且我剛剛請妳吃免費蛋糕當招待，妳的話語可不是讓人感覺很和善、與預測中所想的一樣……」

她惡趣味地掐玩著他的乳尖，像貓般輕舔了一口硬挺的乳頭。「總不能讓人感覺很好把、可以隨便玩玩吧？欸，女追男雖然比較容易，但也不是這麼容易啊！萬一被當砲友，身、心都賠上，很淒慘的……」

他低頭盯著她的頭顱，「原來妳是擔心這個啊……」他若有所思，「其實我原本有些放棄，感覺自己會錯意，但妳後面對我吸鮮奶油的舉止，我又覺得是不是有那麼點意思……女人心真難猜測。」

他為她擦拭完腿間的濕膩，清潔起自己身上的淫液，而後緩緩地為她套回衣物，溫柔的動作讓她內心湧起一陣觸動。

「知道我為什麼喜歡上你嗎？因為，你時常養著外面肚子餓來討食物吃喵喵叫的流浪貓，然後，很多女性顧客對你搭訕，當中有講話很直接辛辣的，但你都是溫和的回應，甚至，媽媽帶孩子來吃點心，弄得桌子亂七八糟或是太過吵雜，你也從來不制止、不趕人。你讓我覺得，是個非常溫柔的人……」

他不禁莞爾，「這不是做服務業基本的嗎？還是妳是對某天，有個女孩子屢次搭訕不成，直接嘲笑我是不是性無能印象深刻？」

她點點頭，「你居然只是笑笑地回她：『只有我愛的人，才會知道我有沒有障礙』。」他的回答很委婉，不得罪人，但同時也暗暗表明了對方不是他的菜。

他為她穿戴好所有衣物，親吻她的額頭，「那真是感謝妳的青睞，身為證人的妳證實了我沒有性功能障礙。」

她挑挑眉，指著沙發上一坨坨衛生紙。「所以，我的身分只是證人？那接下來的身分是……？」

「未來的老闆娘。」

她笑著愛撫他精瘦平滑的胸膛，吻著他的唇，含糊咕噥：「這還差不多。」

「難道妳還想再來一次？」他沒拒絕她的深吻，只是笑著回應：「我得先打烊。要做，我們換個地方做……」

《下週待續》

咖啡廳裡的「小確性」(1)

咖啡廳裡的「小確性」(2)

咖啡廳裡的「小確性」(3)

咖啡廳裡的「小確性」(4)

咖啡廳裡的「小確性」(5)

咖啡廳裡的「小確性」(6)

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