愛情長跑十年，仍然每天想愛愛的我很奇怪嗎？

根據研究，一般伴侶在熱戀三年之後，激情必定會消退。這很正常，因為沒人可以長久處於非常想念對方，見了面就要打一炮，那種愛得死去活來的狀態，久了戀愛終究要回歸日常。

那天和同事聚餐，幾個人喝開了，大我五歲的Ａ問大家：「妳們都多久做一次？」同事Ａ是兩個孩子的媽，在場其他女生都未婚，有人認真回答一個月就兩次，也有人笑嘻嘻說見一次幹一次啊！

四個月沒有跟老公上床了。家裡有兩個小孩，父母就沒有自己的生活，算一算兩人在一起快十週年，卻沒空策劃夫妻的約會。

很多時候，她好想再跟老公撒嬌。像他們剛同居的時候那樣，睡在一起選的床單上，他們熱吻，男人的手臂緊緊環抱著她，她覺得自己臉頰發燙，也很想要；她脫去自己的衣服，露出豐滿的乳房，男人把嘴湊上去吸吮，她仰頭呻吟，不顧小套房隔音好不好，她因為高潮放肆淫叫好幾次。

新婚之後也有一段蜜月期。他們搬到更大的房子裡，有客廳和廚房，他們嘗試在家裡的各種地方做愛；趴在餐桌上，讓他從後面進來，有時男人下廚，她就跪下來幫他口交；客廳裡的沙發上更是做愛的好地點，選一部Ａ片，她窩在他身上，手握著勃起的肉棒，低頭吸吮，他輕撫她的頭髮，用力揉捏她的胸部，後來她騎到他身上，讓他插進來，她主導整場性愛的節奏，有時俯身跟他親吻，吻他的唇，他的耳朵和脖子，之後他們就在沙發上睡著了。

她最喜歡的部份是，有時醒來，兩個人到浴室洗澡，居然老公又興起，她扶著牆背對男人，屁股翹高，他放進來，抱緊她的身體，有時也按摩她的陰蒂，站著迎接高潮簡直讓她腿軟，他拔出來射在她屁股上。在浴室洗澡好像永遠洗不完。

那是六年前的事情了。後來迎接兩個可愛的寶寶，說好想買房子，老公用力賺錢，她也是，她還肩負照顧小孩，兩人這麼努力，可是戀愛感卻流失到一點不剩，她常常覺得：「老公一點都不想上我」。

在一起十年，每天都想跟老公做愛的我很奇怪嗎？聽完Ａ的抱怨，大家馬上搶她手機，妳現在就傳訊息跟老公說回家要打炮，小孩先丟給別人顧！交往十週年，你們給我好好慶祝！Ａ超級緊張說不要啦，他還在加班吧，掙扎之後只傳了一句委婉一點的句子：老公，十週年紀念日要到了，放假一起去玩好不好，愛你。

在服務生幫Ａ上剛追加的酒時，老公回訊了：拿我的卡去訂房，我也愛妳。

內衣的一角 – 黛西 Daidai