最後一次分手炮(6)

▲最後一次的分手炮，我真的無法想像跟他分開。（圖／shutterstock）

「我們要不要暫時分開一段時間？」我正準備出門，他的聲音從我身後傳來。

「為什麼？」我的眼淚馬上奪眶而出，轉身衝到他面前。

「妳不覺得很累嗎？」他面無表情對我說。

「等等，你等我一下！」我馬上拿出手機跟朋友說我有事不去了，現在我只想待在他身邊。

「我真的累了。」他說完伸手擦掉我臉上眼淚，溫柔的舉動還是不變，那為什麼要離開我呢？

「為什麼？為什麼？為什麼！」我強抱住他，我好害怕，好怕他要離開我。

他沒有把我甩開，反而跟我一起哭了。

「我不去了，我在家陪你，你不要說什麼暫時分開好不好？」我真的無法想像跟他分開，我不要！我不要！

我們就這樣抱著痛哭，他不斷對我道歉，我們哭到說不出話，這是第一次體會到心碎的感覺⋯

我抬起頭看著他，他為我擦掉淚痕，我們多久沒有這樣相望了？我情不自禁閉眼吻他，馬上被他摟住腰狂吻，他的唇舌在我嘴裡激情煽動，連我說不出口的心碎都勾了出來，原本緊繃的情緒也釋放出來，整個人癱軟在他的懷抱中，用吻回應他的撫慰。

也希望這個吻，能夠挽回我們的感情。

親著親著，他開始親我的脖子，厚實柔軟的唇在我的肌膚上滑動跟輕啄，又癢又麻的在肩頸擴散開。

他一直有個神奇能力，在調情的時候，親到的地方都會變成敏感帶，那張嘴像是有魔法一樣，一碰就讓我汗毛直豎、酥麻難耐。

當吻往下延伸到鎖骨，胸罩內的乳頭被喚醒，從乳尖往裡滲入電流般的刺激，拉著我從剛才的心碎墜入情慾的瀑布前，他解開我內衣扣子，我便往瀑布縱身一跳。

我像電影裡的女主角一樣，嘴巴貼在他的唇上，雙手則忙著脫掉身上所有衣物，而他也是。

很快我們又一絲不掛了，我先主動為他口交，其實心裡還有一個想討好他的念頭，多希望他能更愛我一點，就不會想跟我分開。

肉棒好硬，好像很久沒有摸到他這麼硬的狀態，還是我太久沒有幫他口交？他似乎也特別興奮，手放在我頭上撫摸，抓亂我的頭髮，輕輕把我的頭往下壓，直到我發出嘔聲。

沒想到我可以幫他服務到射出來，我含著滿嘴的精液跑到浴室吐掉，漱過口一抬頭看到他就站在我身後，他見我擦乾淨嘴，就霸道地壓著我，讓我往前趴在洗手台，用膝蓋頂開我的雙腿，我變成彎腰翹屁股的騷貨樣，他的巴掌打在我的屁股上，「啪、啪、啪」的聲響在浴室更大聲，氣氛瀰漫肉慾的催化。

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

最後一次的分手炮(5)

Mrs.L 好攝戀人