▲我進入密室時，已經有個男人在裡面了，身材高大挺拔，是結實的體魄。（圖／shutterstock）

我進入密室時，已經有個男人在裡面了。

男人高大挺拔的身材，結實的體魄，即使穿著灰色棉T我也能感覺得到強烈的雄性賀爾蒙。他的眼神深邃，眉毛粗黑，輪廓有點拉丁美洲混血的味道。

他微笑，主動開口：「是新人嗎？」

女王拉著我的手臂，把我拉到他面前：「是啊，她是Sandy，我們試試她能不能成為我們的夥伴，看能把她放在哪個位子。」

他點點頭，笑容依舊迷人：「沒問題！交給我。」

我這才理解女王說的，今天非她的工作模式，因為她得把這份工作交給另一個男人。

「Hey～Sandy，想一個最惡毒的字眼罵我！」他說。

「啥？」我第一次遇到別人對我有這種要求。

「罵我，什麼都好。」他凝視我的眼神，沒有開玩笑。

「呃……混蛋。」我的聲音微弱，一點氣勢也沒有。

「這就是妳能想到最惡毒的字眼？有沒有別的？不只一個，更多也可以。」

「你這個……王八蛋！混蛋！渣男……」對陌生人開罵，我還真做不出來，何況是這陌生人長得還挺帥。

「這樣罵我有快感嗎？」

「沒有，只有尷尬感……」

「哈哈，好。沒關係，這只是初步測試。」他話才落下，就突然一把抓住我的手腕，用迅雷不及掩耳的速度拖拉著我，將我拋向一旁的床墊上。

「啊～！」我驚叫，整個人跌進床裡。

他扣住我的手腕，用身體的重量壓制著我，讓我整個人被釘在床面上動彈不得，接著對一旁的女王眼神示意。

女王很有默契地遞上一條紅色絲帶，他則將我的雙手高舉過頭，將兩手的手腕靠在一起以絲帶綑綁住。

我的心跳很快，胸口因喘氣而劇烈起伏，但這種緊張感並不令人討厭，而是混合著某種期待的興奮。

身體自由被剝奪的同時，我只能咬著下唇看著他的眼睛，感覺自己好像一隻待宰的羔羊。

他壓低嗓音，用氣音在我耳邊說著：「我第一眼見到妳，就覺得妳應該欲求不滿，一臉很欠人幹的樣子。妳有男朋友嗎？」

我搖搖頭：「沒有……」

他以完全不同的語氣提升了音量說：「我就知道！很想做愛吧？很想有個男人狠狠地幹妳一晚上對吧？求我幹妳啊！婊子！」

我有點嚇傻，腦子一片空白。沒有人像他這樣對我說話，但不知為何在他怒罵的當下，即便我有著羞恥感卻並不討厭。

見我愣著沒反應，他捏了捏我的臉頰：「說話啊！妳啞巴嗎？求我幹妳，說！」

我顫抖著的嘴唇緩緩吐出他要求的詞句：「求你幹我……」

他冷哼一聲：「拜託！我養隻狗都比妳有反應。再來一次！叫我主人吧？說主人，求你幹我。」

我深吸一口氣：「主人，求你幹我。」

他雙手壓著我被束縛的手腕，臉貼得我更近，鼻尖離我的鼻尖只有10公分，粗暴地命令我：「大聲點！喊出妳的渴望，求我用力幹妳，喊出來！」

我感覺自己彷彿要被一個兇狠的男人強暴般，但又被要求說出心裡最赤裸的慾望。我輕閉上眼，大聲喊出口：「主人，求你、求你用力幹我！」

不知為何，在我說出口的瞬間，另一個世界的大門又被開啟了，只是這一次，這扇門在我的心底。

（未完待續-每週五更新）

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