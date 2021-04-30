到處約愛vs穩定交往，妳喜歡哪種關係模式？

通常大家都會記得自己的初戀，那會有人記得自己第一次約炮的時候嗎？約炮是否需要鼓足勇氣，拿自己當作賭注，希望自己享受跟不愛的人做愛，而最終又怕自己暈船愛上他。約炮這件事，和戀愛都是一種關係模式，而「關係」從來都不是輕鬆的事。

我過著和戀人一對一交往的日子超過八年，幾乎用盡我的二字頭歲月，最後卻分手收場。大概是受夠穩定關係裡的貧乏感，我下載交友軟體，配對出一長串名單，每天打開所有對話框，簡單回覆，直到某個人主動說加line或見面，那我就跟他們約會。有些人會在見面之後，開口問要不要做愛，我幾乎不會拒絕，我的包包裡隨時備著幾個保險套，用來保護自己。

第一次跟陌生人去汽車旅館，我們分開洗澡，他吻我之後，我下定決心把自己交給他；他輕咬我的乳頭，撫摸我的腰間和肚腹，把手指伸進陰道，我仰起頭來呻吟，覺得他觸碰到很敏感的地方，我的叫聲讓他興奮，他跪在我旁邊，兩腿間是勃起的肉棒，我張嘴含住，溫柔吞吐。

炮友之間可以擁有無比溫柔的性愛，那是彼此可以獲得的最大值，還想要更多的人，我也會覺得太貪心了。炮友隨著失去新鮮感，或某一方的暈船黯然結束。穩定交往有時何嘗不是以最心碎的方式分手。

再一次，我和他展開約會，我們像朋友一樣聊天，聊過去的感情，聊這一陣子的單身生活。他說關於約炮他想了很多，覺得這不是適合他的方式，在戀愛市場裡他顯得很被動，可是慢慢來，慢慢了解對方，他一直想這麼做。

我們第一次接吻的時候，他的嘴唇顫抖，把我緊緊摟著。他說，有沒有一種方式，讓兩人可以完全靠近，不是做愛而已，是兩個人可以融合在一起。我聽完忍不住笑了，環抱著他的脖子；可能沒有誰可以真正靠近誰，只能選擇和對方好好相處，儀式性地選擇一種關係模式。

我們變成戀人的那天，我在他房間裡，躺在他的床上，他在我上面，說我今天穿的小裙子很可愛，我們為彼此褪去衣服，親吻對方的嘴唇，在他進來的時候，我把臉埋在他的肩膀裡呻吟。

無比溫柔的性愛，還有，無比溫柔的體貼。每天的電話和訊息，規劃未來要去的旅行，一點一點的，把對方寫進生活裡。

約炮也好，戀愛也愛，都是種關係磨練，也是自己的修行。

祝妳幸福。