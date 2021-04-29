▲說好的高潮呢？視覺被剝奪後，其它感官的敏銳度成倍數放大。（圖／shutterstock）

G點在哪裏？說好的高潮呢？

文／Denny

妳褪去全部的衣物，坐在床鋪中央望著我，略顯緊張的眼神中，隱約流露出一絲期待。我把兩顆枕頭放在妳的背後，示意妳向後倚靠在床頭板。

將鬆緊繩繞過馬尾，替妳戴上眼罩，我伸出手指，在妳面前左右搖晃，確保不存在任何縫隙能讓妳看見一點光線。

當習以為常的視覺被剝奪以後，會導致其它感官的敏銳度，成倍數放大，不論是聽覺、嗅覺⋯⋯或者接下來最重要的觸覺。

酒紅色的麻繩，交織、纏繞在妳白皙的雙腿，繩子的末端已繞過床鋪，透過床腳牢牢的固定著，用幾條麻繩將妳束縛，成「M 字開腿」的模樣，在我面前一覽無遺。

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我把雙手摩擦幾回，試圖讓掌心的溫度，與妳的體溫更貼近一些，擠上妳自己準備的潤滑液，均勻塗抹於手掌間。

「準備好了嗎？」只見妳輕輕的點了兩下頭。

緩緩把手掌含住妳的整個陰部，接觸的瞬間，妳眉頭微皺，發出一聲嬌喘，我只是輕柔的、小幅度的，來回移動，醞釀著。

時間差不多，我便把三支多餘的手指向上翹，留著食指和無名指，緊貼在外陰唇的兩側，上下游移，偶爾不經意的滑過那已泛濫成災的陰道口，偶爾埋入大小陰唇之間的縫隙，用淫水滋潤妳的陰部。

妳的喘息聲越漸急促，我改以靈活的中指輕挑陰蒂，指尖和陰蒂接觸的剎那，可以感受到妳全身的肌肉頓時緊繃。手指頭在陰蒂全方位、 360 度探索，企圖找到妳最敏感、最能觸動妳的那一個角度。

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即使妳知道自己的雙腳已經被麻繩拘束，仍幾次試著想把腿夾緊，不願我給陰蒂任何一點刺激，卻任由繩子在妳的皮膚，烙下粉色的勒痕。不過，總是在幾秒鐘過後，妳又不由自主的把腿給放鬆，微微張開，期待下一波未知的感受。

近一個小時，連續七次的高潮，使整張床單已經濕得一蹋糊塗，我手部和舌頭的肌肉略顯疲憊，剛使用的按摩棒，則散落在床面一隅。

我替妳解開麻繩，妳用盡最後一點力氣，緩緩挪動身體，找到一個最舒適的姿勢，任自己癱軟在床上，用那看似無神，卻心滿意足的表情，望著天花板放空。

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性高潮，就像湖面中的一座小島，妳聽過、看過它，它似乎伸手可及，卻讓人無法預料⋯⋯它什麼時候會出現，或者需要經歷過什麼，才能遇見它。

如果說，性愛可以為生活增色，那高潮則能給性愛劃上令人印象深刻的那筆，不過所謂「性高潮」似乎又有些因人而異。

對妳而言，是快感逐漸積累、層層堆疊的陰道高潮？是經過適度刺激，能在瞬間釋放愉悅感的陰蒂高潮？還是相對狹義，但視覺感受滿分的潮吹？

如果妳仍在尋尋覓覓，透過每次的性愛、自慰，尋找「高潮」的蹤影，那不妨放滿腳步。充分認識自己的身體、仔細體會每一絲細微的感受，或許很快就能遇見那個能帶給妳高潮的瞬間。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 Ep.5 說好的高潮呢？ Feat.Cindy 聽後感。

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