都會情慾故事輯(2)-對帥台客的迷戀

▲我回想起幾年前那段關係，有點酸酸的，卻在我人生中有著不可抹滅的重要性。（圖／Shutterstock）

最近上映了一部很強的國片，讓我也回想起幾年前那段關係，有點酸酸的，卻在我人生中有著不可抹滅的重要性。

剛滿20歲的時候，大學同學說要跟隔壁校的聯誼，我的個性其實很內向，不太愛出席這種很陌生的場合，但同學的苦苦哀求，我還是去參加了；抽鑰匙的時候，我抽到一台黑色勁戰，那個男同學長的很斯文，戴著很書生的眼鏡，有著極度的反差。

「嗨妳可以叫我小文」男同學很熱情的自我介紹

「你好，我叫希希～」

他很熱情的準備要幫我戴安全帽，我還是自己接了過來，想自己戴

「沒關係啦，我幫妳啊」

「我習慣自己來啦！謝謝你」

我不知道他是真的沒察覺到我不想，還是在裝傻

坐在後座的時候，他甚至往後拉我的手，說我可以扶著他的腰比較安全，說實在話，我沒有很想要這麼做，我再度拒絕他之後，他好像就開始故意急煞…

到了吃飯的地方，主辦人提議要梅花座，抽鑰匙的夥伴坐一起，我極度討厭這樣，可是為了活動的流暢，我還是妥協了

「等等我們兩個人出去逛逛好不好」小文靠得很近，在我耳邊說了悄悄話，接著手就放在我肩膀上

「我不要，請你把手拿開」我站了起來，表情很不開心的樣子「幹嘛～大家出來玩，不是好好的嗎？」小文跟主辦人紛紛跳出來說話，但也只是為自己辯解，好像這樣的行為很合理

「我已經說了我不要、我不喜歡，不要一直想吃豆腐」我很堅持我自己的立場

「喂～人家女生說不要了，你們是在勉強三小拉」在一旁抽菸的男生，踩熄了菸蒂走了進來

「乾你什麼事啊」小文有點惱羞成怒，想跟人家槓起來

「我看不下去阿，怎樣」他用著腔調很重的台語反駁了小文

然後那個男生轉頭看我：「妳要留在這還是我送妳回去？」

後來，我們四個女生就坐他的車回學校宿舍，當時坐在副駕的我，一直看著他順暢移轉著方向盤，連他倒車時，把手架在副架座椅上，我都覺得帥氣…

「那個，可不可以留你的電話給我，下次請你吃飯」這是我第一次跟男生要電話

「賀阿」帥台客很乾脆地拿起我的手機，撥了自己的電話，然後拿著他正在響的手機對我比了電話的手勢，要我之後打給他

後來，出去吃飯其實都是他付錢，他總說下次讓妳請，後來我才知道這樣永遠有下一次；久而久之，我發現我有點迷戀這個大哥哥，最後一次見面的時候，我情不自禁地牽住他的手，他還是很禮貌地說這樣不好，勾他的手就好

「我覺得我喜歡上你」

「沒有拉～這不是喜歡，妳應該找跟妳年紀差不多的男生交往」

「我每次回去都會想你，都想多跟你相處」我從背後抱住正在抽菸的他

「妳再這樣我真的會受不了喔」

車子開進汽車旅館的時候，一開車下來，我們就緊緊擁抱對方，他溫柔的牽著我走進房間，先是讓我躺在床上，他才脫下自己的上衣，緊實的肩膀跟腹肌，胸前跟手臂上一大片的刺青，手背清晰可見的青筋，他有著好看的手，並且正在撫摸我…

他的尺寸很大，進去的時候我有點痛，他看著我皺起的眉頭，溫柔用手指抹開，並說著他會慢慢來，讓我安心之後，就是一陣猛力的衝撞，這就是我最期待的事情，不管他愛不愛我，我就是想要好好擁有他一次，他每親吻我一次，我就更渴望他一些，我說我想要他更用力的撞我，他就使盡地往更深處撞去，我將他的手拉往我的胸部搓揉，我想要他摸遍我的全身，我想要變成他的。

直到後來，他跟著家人到國外做生意，我們才斷了聯繫，他要我找個好男生交往，我其實很想告訴他，你就是我心目中的好男生。

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