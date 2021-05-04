房中事─窺，慾(1)

▲那個女人的作息很固定，七點到八點是她的沐浴時間。（圖／shutterstock）

夜色星空下。

他喜歡這個時間站在這片玻璃窗前，邊喝著啤酒，邊看著左斜下方對面棟的一戶窗子。

那個女人的作息很固定，七點到八點是她的沐浴時間。他看的見左下方鄰棟的浴室、客廳，一些屋內格局，但她那棟的角度似乎看不到他，或者說，她沒注意。

在都會區的高樓大廈，棟距很小，以前他總覺得厭惡，感覺自己似乎被剝奪了隱私、甚或是一個人類居家該保有的舒適距離，但這感覺在這個女人出現後，漸漸消失了。

他像是欣賞話劇一般，看著那個女人在浴室門口一件件褪去了衣物。當她解開胸罩排扣的時候，他下意識的屏息。

那對渾圓飽滿的雙峰就這麼從胸罩鋼圈中解放，彈跳出來。她的胸部很漂亮，是水滴狀的乳房，粉嫩色的乳暈……

胸圍大小，預估是D到E之間。最完美、最適合男人抓握的乳房……每次看她解開胸罩時，乳房彈跳的程度，他總想著：她的乳房應該是較軟的那一型，彈跳度與柔軟度都很好……

接著，她脫下了粉橘色蕾絲內褲，內衣褲成套的，脫起來更令人賞心悅目。

她的身材很勻稱，豐滿的雙峰、帶著弧度的腰身，以及翹挺有肉的屁股……身高看起來不高，但比例很好，他總在心裡讚嘆完美。

雙腿間的私密處毛髮不會過於濃密，不會讓他產生排斥感……他不喜歡毛多的女人。

她撥了撥長捲髮，走入浴室，每一步，都伴隨著她晃動的乳浪……

她拿起蓮蓬頭淋溼身體，同時放了浴缸的水，泡泡在她身上抹過，依著她的胸型、腰身、臀部……一寸寸隨著水流沖去，洗淨身軀之後的她，踏入浴缸裡，仰躺著，享受泡澡的舒適感──而他也享受著她帶給他的視覺饗宴。

每晚、每晚，他不再只顧著拼命加班賺錢，只想在時間內趕回家，從自家高處欣賞著低他一樓層的這個女人，裸體沐浴。

她閉上眼泡在純白色的浴缸中，長髮在水裡飄散，飽滿有肉的乳房，露出三分之一的尖端在水面上，粉色乳暈微微挺立，讓他在腦海中不禁幻想著自己能吸吮舔舐那微尖凸起的乳頭……

幻想的同時，他感覺到自己的褲襠開始緊繃。

下一幕，一個陌生男人脫光了衣褲，走入浴室內。鼠蹊部微微挺起的陰莖，告訴他：對方與他同樣興奮。

這是他沒想像到的場景。

《下週待續》

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