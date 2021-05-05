最後一次分手炮(7)

鏡子裡的我眼神迷濛，右手被他往後抓住，抽插的力道使我必須扶著洗手台才站得穩。

肉聲啪啪啪地，我已經濕到能感覺淫水往大腿流去，好像回到畢業前的日子，我們常常在假日瘋狂做愛，直到我的陰部都有些疲乏，腿都快合不起來。

「喜歡我從後面幹妳嗎？」他俯身湊近我的臉問。

這句話好久沒有聽到了，因為我不喜歡⋯

「我不喜歡站著從後面來，我都要踮腳把屁股翹很高，而且也沒有比較爽。」我記得之前跟他這麼抱怨過，後來我們就很少再做這個體位。

而我只是尷尬對他笑一笑，他也沒有察覺自己問錯話，繼續悶頭衝刺，直到開始加速，再射在我的屁股上。

「要不要一起洗澡？」他扶著軟掉的陰莖，一腳踏進乾濕分離的淋浴區，一副理所當然地問我。

而我開始懷疑，他會偷吃。

他問的問題太不應該！洗澡這件事也說好了，只要發生性行為之後就各自洗，還是他、說、的！他說聖人模式想要冷靜，幾次直接把我拒絕在門外後，我就再也不會厚臉皮吵著要一起洗澡。

他怎麼可能突然要一起洗澡，又忘記我不喜歡從後面來？直覺告訴我，他就是有跟別的女人上床了，才會把這些設定都忘記，才會想跟我暫時分開！

「欸？那我先洗囉？」他在我面前揮了揮手，說完就把玻璃門關上，蓮蓬頭的水聲蓋不掉我的思緒，那道玻璃門後面的男人，還是當初那個愛我的他嗎？

但是那天之後，我們又變得熱絡且快樂，沒有那麼多小爭吵，甚至三天兩頭就能打一次炮，雖然也不算多，但已經比前段時間好太多了。

一直到他提出要跟同事去外縣市玩兩天一夜，我內心的警報又響了。

但他給我看整個群組的對話，三男三女，有單身也有非單身，房間也訂兩間三人房，我只好告訴自己想太多了，雖然他疑似跟別人上過床，但沒有證據，現在又對我好很多，或許是我真的想太多了，很多情侶也是熬過低潮才會更穩固的吧？

兩天一夜的旅行回來後，他又再一次做愛時把我拉進浴室，站著從後面幹我。

他真的忘記我不喜歡嗎？

還是他跟別的女人喜歡這樣幹？

「爽嗎？爽嗎？」他掐著我的臉，逼我看著鏡子回答他的話。

我做不到！這不是我們的做愛！

我實在受不了了，趴在洗手台就哭了起來，他見狀也趕緊停下動作安撫我，我卻不敢說出心中的疑惑⋯

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

最後一次的分手炮(5)

最後一次的分手炮(6)

Mrs.L 好攝戀人