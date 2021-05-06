▲女人如果被開發成功，很多事情都會不一樣了。成為一個「慾女」，是我這輩子最不後悔的選擇。(圖／shutterstock）

成為一個「慾女」，是我這輩子最不後悔的選擇

女人如果被開發成功，很多事情都會不一樣了。

蘿拉我很小的時候就知道身體有一個部位，會在某些情況下有很舒服的感覺，而那件事情，似乎不能讓大人知道。

在國小的圖書館翻閱人體構造的書，一男一女的圖畫上說明兩種性別有哪些器官的差異，腦中就像是內建了某些資訊，馬上就知道這跟大腿夾住枕頭摩擦「尿尿的地方」很舒服有關。

但為什麼不能讓大人知道？可能半夜的電視台都有「深夜限定」的電影節目，男生跟女生有很多的肢體接觸，還會接吻親親，卻都只在半夜才播出，平常也不會看到爸媽有這些舉動。

「那應該就是大人不希望讓小孩子知道的事！」我就帶著這樣的認知，在網路世界裡找到更多的資訊；在初經之後知道不能和男生發生害羞的事，這樣我就會生小北鼻；大人開始耳提面命好好讀書，不到大學不能交男朋友。

只是自慰已經成為我的習慣，那種飄飄欲仙的快感，是沒有其他辦法可以達到的。

但我還是到大學才交男朋友，和工作、學校、網路交友等不同管道認識的男生，嘗試舌吻的激情或噁心，口交的淫蕩或臉痠，性交的前戲與高潮。

房間、沙發、陽台、浴室、汽車後座跟不好說的地方，在射手座的大膽冒險性格促使下，我都一一嘗試過。

我也從不相信自己有人喜歡，到幾次失敗的戀愛後，仍相信真愛存在；從性愛上好奇好色卻被動，大屌小屌通通都接受，到後來知道適合最重要，女上位更容易多次高潮。

這過程中我懷疑、譴責過自己很多次。

「妳很髒。」我在浴室裡不斷刷洗自己的身體，認為不應該跟網友發生關係，可是對方又高又帥還有六塊肌。

下一次我又順著情慾的流動，和沒有交往關係的男人上床。

慢慢我就沒有那麼多世俗道德觀的批判，因為我發現這不會影響我成為「不相信愛情的人」，我反而更清楚知道，有些人只適合在床上愛撫，沒辦法同甘共苦，所以我只享受跟他做愛的歡愉，反正單身的情況下，做愛唯一傷的是時間跟體力，還有保險套而已。

而也是因為這段過程，讓我在遇到先生時能勇敢相信他對我來說很特別，並且毫不留念地拋下一片森林走入婚姻。

錯的人愛過，也有做愛過，遇到對的人就要好好把握。

人家都說「玩過的人才好」，是因為暈船也暈過，刺激的也體驗過，明白平凡的生活才是最濃厚的情感，帶有愛的性才是最強的催情劑。

當然也有人一生都是忠貞的伴侶，不需要經過這段歲月才懂得珍惜，可是太陽跟金星都在射手的我，若沒有將情慾跟情感平衡發展，內心的野獸怎麼會甘願被馴服呢？

說不定妳的內心也有一頭野獸，如果一直關在籠子裡，有天可能會反撲哦。

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