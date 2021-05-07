▲無論是心裡的感受或是感官的刺激，都讓我感到非常新鮮。(圖／shutterstock）

為何覺得自己卑賤卻又感到愉悅？覺得羞恥卻又渴望被凌虐？

我沒有被男人這樣粗暴對待過，無論是心裡的感受或是感官的刺激，都讓我感到非常新鮮，好像第一次發現一個潛藏於內在的自己。

他高高掀開我的櫻花粉色襯衫，我看到我的胸部在白色蕾絲胸罩裡呼之欲出。他拿起皮鞭前端細軟的鞭鞘，在我裸露的胸部上緣輕輕掃動，還伸進了乳溝。酥麻的癢感讓我的身體忍不住扭動幾下，屏住呼吸，看著他的鞭鞘繼續沿著我肋骨往小腹游移。

他以皮鞭撩起我奶茶色的及膝裙，緩緩搔弄我大腿內側。在我終於忍不住溜出嘴邊的喘息聲中，他用力分開我的雙腿，手掌壓在我的大腿根部。他俯趴在我的雙腿之間，鼻尖隔著我的白色棉質內褲摩擦，嗅吸著我私處的味道。

我感覺底褲濡濕，因此更加害臊。

「妳這個小賤貨，我還沒出手碰妳，就已經濕了……」他從女王手裡接過一隻黑色的電動按摩棒，開啟開關，我聽見按摩棒的低頻震動聲。他握著按摩棒抵在我的小褲外頭，隔著薄薄的布料震動摩擦著我敏感的陰蒂、陰唇。

我驚呼，咬著下唇。

「叫啊！妳叫啊！妳叫出聲來，我要聽妳淫賤的叫聲，快點！」

「嗯……嗚……」然後我受不了了，他換了震動的模式，一下子震動、一下子暫停，比持續震動更令人心癢難耐。

我的淫叫拔高了音量，彷彿越淫蕩越能得到更多的慾望滿足。

私處濕得難受，我想要將小褲脫下來，但上半身雙手被綑綁的我一時不能如願。

觀察到我的掙扎，他說：「怎麼了？小賤貨受不了了？想要幹嘛呢？」

我語帶哀求：「內褲溼黏著難受，能脫下來嗎？」

他嘴角帶著一抹邪笑：「求我幫妳脫啊！」

「主人，求你幫我脫掉……」我的呼吸紊亂，腦子被對情慾的渴求所佔滿。

「欠幹！」他低吼，與其說是用脫的，不如說是用力拉扯。

他很快就扯下我的小褲，少了棉布的阻隔，我的下體暴露在空氣中，潮濕而又腥甜的費洛蒙味道毫不遮掩地嘲笑著單身已久的寂寞。

黑色的按摩棒抵在我的陰蒂上頭，我隨著震動感受到一波一波的快感。好想要蜜穴被插入和填滿，彷彿我已經等待這一刻很久。

「要我用力幹妳嗎？要嗎？」

「我要、我要。」第一次害羞、第二次尷尬、漸漸就不顧羞恥了。

是的，在我感覺自己下賤的同時，如此快樂，感到釋放。

「啊～」他吼著，在按摩棒上塗抹了東西，接著拿著按摩棒撐開我的縫口，滑進裡面。我猜他抹上的是熱感潤滑液，因為在他抽送的同時，溫熱的感覺既刺激又舒服。

我一邊感覺按摩器的震動，一邊感覺彷彿有溫度的肉棒在我體內進出。我閉上雙眼，在他的調教下達到了高潮。

在陌生的空間、面對陌生的男人、旁邊還有個安靜監控一切的女人……。被窺視之下，我竟然能達到高潮。我大口喘氣，直到沾染我體液的黑色按摩棒退出我的身體。

「歡迎加入我們！」我聽見女王用溫柔而上揚的語氣這麼說。

（未完待續-每週五更新）

魔鬼歡愉調教(1)

魔鬼歡愉調教(2)

魔鬼歡愉調教(3)

魔鬼歡愉調教(4)

魔鬼歡愉調教(5)

魔鬼歡愉調教(6)

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