▲對性，還是要有幻想，不然會很像是上司讓你完成的事而已，不會有特別的感覺 。（圖／shutterstock）

我的悶吭就像是鼓勵著你對我踰矩 只是後來我們都換一個對象憧憬

文／Cathy Blakeshaw

「對性，還是要有幻想，不然會很像是上司讓你完成的事而已，不會有特別的感覺 」— 森，生理男，性向男。—

那年在我們屋簷下的雨中，你說著在我之後的經過，你將再也不懂什麼是愛、什麼是更難過。最近日月潭乾涸，今天的台北，突然又下起雨，我怎麼想起你了，在這個我們相遇的季節。我想不起自己曾經多麼喜歡你，你家的擺設卻依然清晰可見、你的鼻息和溫柔。

總在進門後，掃地機器人尾隨地踏入客廳，冰箱裡沒斷貨，我愛的那支 Gigondas 酒莊 2015。你熟練地開瓶、斟酒，要我再說一次 2015 為什麼美麗？「因為南法產區的日曬長度在 2015 足足多了好幾個小時，葡萄越是肥美，釀出來的單寧酸也圓潤。」我自豪地回答；「不是好嗎？是因為遇到了你。一起洗澡，要嗎？」。

2015 雨後的夏天很潮濕，第一次，你認真地盤起我的髮絲，小小的淋浴間，瞬間就變得無比灼熱。蓮蓬頭的戲份只剩下被滑落在地，長髮也鬆落於胸前。你捧著我的臉，唇齒間都著實讓我無法呼吸，卻捨不得逃離這窒息的威脅。你的雙手逐漸往我的耳後、側頸，我感受到你重訓成繭的指關節摩擦我的每一寸肌膚。我的悶吭就像是鼓勵著你對我踰矩，好像同意著你為所欲為，卻又緊張得想逃避你的眼神。被你右手擺正了臉龐，你說：

「要慢一點嗎？還是改天？」

「我想要，只是有一點害怕。」

「我們先洗澡。」

你牽著我的手，赤身走回房間的路上，忍不住從背後抱住你啜泣，「寶鼻～我喜歡你親我，喜歡你的繭，喜歡你的味道混合唾液。這樣的你，讓我想一直依靠著。」我坐在床沿抬頭靜靜地看著幫我吹頭髮的你，時不時用指腹隔著四角褲在你早已些微硬挺的肉棒前玩弄。吹風機在頭髮乾爽前熄了，「妳是不是壞蛋啊！是不是也想吹？棒棒好濕了，怎麼辦？都妳害的耶～」那是我第一次親眼目睹勃起的肉棒，既赤裸又拙劣地觸碰，感受他的抖動。

我好像好奇的小貓，舌尖若有似無地遊走從馬眼到冠狀溝，腦中複習謎片情節，接著輕含龜頭及繫帶。「嗯⋯⋯妳好色⋯⋯」我意識到自己很享受取悅你的過程，卻沒發現自己的生理反應，唾液和淫水開始恣意地流出。「我想要你欺負我⋯⋯慢慢的，欺負我，拜託⋯⋯」，你將我推到床上，抱著我，慢慢地用下體互相摩擦。「喜歡⋯⋯」，我的眼神逐漸鬆散，你也戴上套子，緩慢卻撕裂地微微進出。

在那之後每天，直至爭執不斷、離散的那天，我們的每個眼神交錯別具心裁。每到只有彼此的空間，百貨公司的透明電梯、電影院的逃生樓梯間、深夜校園的網球場、居酒屋的角落或者東區停車場的水泥磚上，都有你的粗獷及我的呻吟。

後來，我忘了再也不喝 Gigondas 原因，卻一直記得 2015 的那點踰矩，帶點叛逆，卻很美好。

在混亂的台北，再也找不到 2015 的這支酒，就像我們都換了一個對象憧憬。

第一次的性或許其實很重要，對象、氛圍和情感狀態都會很深刻地刻畫在我們的回憶裡，幫我們定義什麼是自己追求「性」的初衷。後來的「性」，隨著對象和次數增加，不禁會去思考怎麼樣的呻吟更欲言又止？怎麼樣的眼神更捉摸不定？怎麼樣的技巧更讓人念念不忘？而這些最終就也和一開始追求的不謀而合，我意識到自己很享受取悅對方的過程。

這裡是 Shout Out Sex，不如跟我們聽聽 森的第一次，跟我們分享你的第一次，一起 Shout Out Sex！！！！

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 第1集 我們的第一次。 聽後感。

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