胸上、臉上、屁屁上，射在哪裡最刺激？

多數男人都是Ａ片餵養長大的。做愛的時候，聽他在我耳邊呢喃：「下次想看妳穿黑絲襪⋯⋯」，嗯，我告訴他現在不太流行黑絲襪了吧，而且天氣漸熱，我才不想穿。我雖然掃興，但他覺得我直白得可愛，「不然妳提議一個刺激的性幻想」？

我愛撫他堅挺的肉棒，上下套弄，感覺他下體鼓漲，快要射之前，我放慢動作，低下身來為他口交，再一次，高潮之前，我用手幫他打出來，讓他射在我臉上，我伸出舌頭，把嘴邊的精液舔乾淨，他要我趕快去洗臉。回到他懷裡躺的時候，他才說剛才好棒，射在妳漂亮的臉蛋上，他捏捏我的臉頰，我問他最喜歡射在哪裡，臉上、胸部上、屁屁上，還是嘴巴裡，或者哪天大膽不戴套，讓你射在裡面？

他摟著我，把臉埋進我胸口，開始吸吮乳頭，我扭著身體，忍不住呻吟，他揉捏我的乳房，手滑過我的背部，掐我的屁股，把我翻到背面，讓我趴好，他從後面插進來，輕輕拍打我的臀，我叫出聲音，他猛力抽送。進出之間，陰道裡又熱又辣，我轉過身體看著他，喊著要他慢一點，他壓住我的背，問我被幹爽不爽。

我開始看Ａ片的時候確實比他晚很多，可能二十歲之後，我才開始喜歡Ａ片配手淫。我把自己脫光，躺在床上，聞到自己頭髮的香氣，我撫摸濕潤的唇瓣，拿假陽具放進陰道，感覺碰到最敏感的點，我臉頰漲紅，弓起身體，整根假屌被淫水弄濕，自己加快抽送，就快高潮；畫面裡演到男生射在女生嘴邊，我想我也可以。

他也喜歡射在我胸部上。我在他兩腿間，抓著勃起的肉棒，用龜頭磨蹭乳頭，也用豐滿的乳房夾著他，他受不了，要我騎上去，我坐到他身上，搖擺著身體，他扶著我的腰，欣賞這個畫面，我也喜歡自己征服他的那種感覺。我低下身體親吻他嘴唇，他發出低吟，射精之前我起身，用手刺激一下，他就全射在我的胸部上面。

我挺起身體，讓他看精液流到我的肚腹，最後落到濃密的陰毛上，他輕撫我的大腿，如果可以，他好想馬上再來一次。

有時我也口交到他繳械，讓精液在我嘴裡，我會全部吞下去。那股腥味殘留在舌頭上，我覺得全身軟，躺到他身邊跟他撒嬌。他抱著我，撫摸我的頭髮，在刺激的射後，還是要來點溫存才對味；不管他想要高潮停留在哪裡，在我身體裡，或是胸部、臉頰上，我都會讓他佔有我。

內衣的一角 – 黛西 Daidai